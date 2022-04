Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2020 2,14 Mrd. PLN (Polnischer Zloty) mit einem Gewinn von 1,15 Mrd. PLN. (20.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Der Kurs der CD PROJEKT-Aktie gerate heute völlig unter die Räder. Statt einer zähen, aber erfolgreichen Bodenbildung würden Trader und Anleger beim polnischen Gaming-Unternehmen nach dem "Cyberpunk"-Desaster nun ein neues Korrekturtief sehen. Für diese Entwicklung gebe es gute Gründe.Bereits gestern habe Credit Suisse das Kursziel für die CD PROJEKT-Aktie von 118 auf 100 PLN (Polnische Zlotys, etwa 21,60 Euro) gesenkt. Die Umsatzschätzung für das laufende Jahr sei um 37% gesenkt worden, die Gewinnschätzung um mehr als 50%. Gründe dafür seien das eingestellte Russland-Geschäft sowie schwache Verkäufe von "Cyberpunk 2077". Die deutlich höhere Bewertung des Unternehmens gegenüber der Peergroup sei nicht zu rechtfertigen, habe es geheißen.Morgan Stanley empfehle die Aktie ebenfalls - wie eine klare Mehrheit der Analysten - zum Verkauf. Die polnische Bank PKO habe heute das Kursziel von 155 auf 115 PLN reduziert und geschrieben, es gebe offenbar eine "anhaltende kreative Krise im Unternehmen".Ende 2018 sei der Kurs des polnischen Unternehmens zuletzt so niedrig wie jetzt gestanden."Der Aktionär" habe CD PROJEKT habe nach dem "Cyberpunkt"-Desaster nicht zum Kauf empfohlen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen bleibe es dabei. Ohne überzeugende neue Veröffentlichungen sei die Aktie kein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2022)