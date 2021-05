Tradegate-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

38,15 EUR -2,30% (21.05.2021, 22:26)



ISIN CD PROJEKT-Aktie:

PLOPTTC00011



WKN CD PROJEKT-Aktie:

534356



Ticker-Symbol Deutschland CD PROJEKT-Aktie:

7CD



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (22.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Die CD PROJEKT-Aktie sei nach der Veröffentlichung des Spiels "Cyberpunk 2077" im Dezember letzten Jahres stark unter Druck geraten. Bis heute habe sich das Papier nicht erholen können und habe seitdem 60% an Wert verloren. Und jetzt gehe es wohl auch noch vor Gericht.Insgesamt stünden vier Sammelklagen gegen das polnische Entwicklerstudio im Raum - die erste bereits aus dem Dezember. CD PROJEKT werde von den Klägern vorgeworfen, Anleger in die Irre geführt zu haben, indem falsche Aussagen über die Qualität des Spiels gemacht worden seien. Vor allem auf alten Konsolen solle das Spiel "unspielbar" gewesen sein.Diese Tatsache habe dazu geführt, dass das Spiel am 18. Dezember aus dem PlayStation Store entfernt worden sei und die Aktie massiv an Wert verloren habe. Durch dieses Handeln habe CD PROJEKT dem Ansehen und Vermögen des Unternehmens und somit den Anlegern erheblichen Schaden zugefügt, so die Argumentation der Kläger.CD PROJEKT habe zwar reagiert und versucht, die Fehler und Bugs in großen Updates zu beheben. Der Schaden sei allerdings bereits angerichtet gewesen und der Abwärtstrend der Aktie habe nicht durchbrochen werden können - obwohl das Spiel mit 13 Mio. verkauften Kopien eines der erfolgreichsten Releases seit langem gewesen sei.Die CD PROJEKT-Aktie sei weiterhin unter großem Druck und der klare Abwärtstrend spreche eine deutliche Sprache. Ein negativer Ausgang der Klagen könnte ein weiterer großer Rückschlag für das Papier werden und die Bodenbildung verhindern. Momentan sei die CD PROJEKT-Aktie, die zumindest ihren rasanten Abwärtstrend gestoppt habe, kein Kauf, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie: