Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (15.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Die Aktie von CD PROJEKT falle und falle - doch der CEO bleibe zuversichtlich. Er wolle Cyberpunk 2077 zu einem Erfolg machen, der dem polnischen Spieleentwickler über Jahre hin Umsätze einfahre."Ich sehe es nicht als Option an, Cyberpunk 2077 einzustellen. Wir sind überzeugt, dass wir das Spiel derart weiterentwickeln können, dass wir stolz darauf sein können und es sich auf Jahre hin erfolgreich verkaufen wird", habe der CEO von CD PROJEKT, Adam Kicinski, gegenüber Reuters gesagt.Laut dem CEO führe man aktuell auch Gespräche mit Sony, die das verbuggte Spiel kurz nach dem Release aus dem PlayStation Store entfernt und unzufriedenen Käufern den vollständigen Kaufpreis rückerstattet hätten.Gute Nachrichten für Gamer und Anleger, nachdem vergangenen Monat die geplante Entwicklung eines Multiplayer-Modus für das Spiel gestrichen worden sei und eine Cyberattacke den Entwickler ausgebremst habe.Neue Impulse für die Aktie könnte es am 19. April geben, wenn der polnische Spieleentwickler seine Jahreszahlen veröffentlichen wolle. Die Analysten würden für 2020 einen Umsatz von 513 Millionen Euro bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,79 Euro erwarten. (Analyse vom 15.04.2021)