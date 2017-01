Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Donald Trump hat in seiner ersten Rede als US-Präsident sein Versprechen erneuert, Amerika wieder stark zu machen, so der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Er hat dabei seine Wahlkampfrhetorik mit unverhohlen nationalistischen Tönen wiederholt. Er geht mit diesem Kurs ein großes Wagnis ein. Amerikas Wohlstand und Weltgeltung wird nicht wachsen, sondern schwinden, wenn das Land sich abschottet. Immerhin hat er sich dazu bekannt, Allianzen zu stärken. (Pressemitteilung vom 20.01.2017) (23.01.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.