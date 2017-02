Berlin (www.aktiencheck.de) - In der Diskussion um den Umgang mit Sozialbetrügern unter Asylsuchenden hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Volker Kauder, schnellere Ausweisungen gefordert, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Hierzu erklärt Stephan Harbarth, der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:



"Volker Kauder benennt einen ganz wichtigen Punkt: Die Bürger haben null Verständnis, wenn Flüchtlinge, die durch Sozialbetrug ihr Gastrecht missbrauchen, dauerhaft in Deutschland bleiben können. Wir wollen deshalb die Bedingungen lockern, unter denen einem Asylbewerber die Flüchtlingseigenschaft versagt oder einem anerkannten Flüchtling entzogen werden kann. Wir wollen auch die Hürden für einen Entzug des Aufenthaltsrechts senken. Zwar können und werden wir niemanden in ein Land abschieben, wenn ihm dort Tod oder Folter drohen. Doch wir wollen uns auch nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Nach unseren Vorstellungen käme der Betrüger künftig dann noch in den Besitz einer Duldung. Damit würden wir das ganz klare Signal senden: Wer sein Gastrecht missbraucht, hat in diesem Land keine Perspektive und muss es früher oder später verlassen. Für mich ist das auch ein erster Testfall für die Glaubwürdigkeit des Kanzlerkandidaten der SPD. In seiner "Antrittsrede" hat Schulz erklärt: "Wer in Deutschland straffällig wird und sich nicht an die Regeln hält, der wird die volle Härte deutscher Gesetze und der deutschen Sicherheitsbehörden spüren." Wir werden jetzt sehen, ob es ihm damit ernst ist, wenn wir das auch im parlamentarischen Verfahren umsetzen wollen." (20.02.2017/ac/a/m)





