Berlin (www.aktiencheck.de) - Hermann Gröhe, der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat den Rücktritt des Präsidenten der Weltbank, Jim Yong Kim, kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:



"Mit großem Bedauern habe ich die Nachricht vom Rücktritt von Weltbankpräsident Jim Yong Kim zur Kenntnis genommen. Jim Yong Kim hat die Weltbank in einer für internationale Organisationen schwierigen Zeit sehr gut geführt und gestärkt.



Es ist jetzt wichtig, in einem offenen und öffentlich nachvollziehbaren Verfahren einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu bestimmen. An der Spitze der größten multilateralen Entwicklungsorganisation der Welt sollte eine Führungspersönlichkeit mit diplomatischen Fingerspitzengefühl und Erfahrung in der Leitung einer großen Behörde stehen." (08.01.2019/ac/a/m)

