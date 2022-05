Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn blicken wir auf einen extrem spannenden Kursverlauf, der sonst eher stiefmütterlich behandelt wird, gemeint ist der Chart des wenig im Fokus stehenden CDAX® , so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das marktbreiteste deutsche Aktienbarometer befinde sich aktuell in einer charttechnisch entscheidenden Marktphase, weshalb dessen Analyse Anlegerinnen und Anlegern einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn liefere. Doch der Reihe nach: Im März sei es zu einem Pullback an die alte Ausbruchszone aus den Hochs von Januar 2018 und Februar 2020 bei 1.274/1.286 Punkten gekommen. Spiegelbild dieser Entwicklung sei das seinerzeit ausgeprägte Candlestickumkehrmuster in Form eines sog. "Hammers". Die beschriebene Bastion werde noch zusätzlich durch die 38-Monats-Linie (akt. bei 1.264 Punkten) untermauert. Aufhorchen lasse gegenwärtig noch ein weiteres Phänomen: So seien die Schwankungsbreiten des CDAX® zuletzt innerhalb der im März gesetzten Leitplanken verblieben. D.h. exakt im Dunstkreis der oben genannten Kernunterstützung seien zuletzt zwei Innenstäbe ausgebildet worden. Vor diesem Hintergrund gelte es, das aktuelle Monatstief bei 1.214 Punkten nicht mehr zu unterschreiten, während ein Anstieg über die Marke von 1.344 Punkten das Pendel zugunsten der Bullen ausschlagen lasse. (23.05.2022/ac/a/m)