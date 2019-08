Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (23.08.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zur Akkumulierung der Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY).Am Mittwoch habe das Unternehmen den Bericht zum ersten Halbjahr 2019 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen. Der FFO habe sich um über 2% von 63,2 Mio. Euro auf 64,5 Mio. Euro erhöht. Die um IFRS 16-Effekte bereinigten Mieterlöse seien aufgrund der zahlreichen Fertigstellungen wie z.B. KPMG Tower Berlin, Intercity Hotel Frankfurt und der Zukäufe wie z.B. Warsaw Spire C in Warschau, Campus 6.1 in Bukarest und das Visionary in Prag im Vorjahr um nahezu 10% angestiegen und hätten einen Wert von über 95 Mio. Euro zum Halbjahr erreicht. Das operative Ergebnis auf EBIT-Basis, welches durch eine hohes Bewertungsergebnis von 115 Mio. Euro getrieben worden sei, habe mit rund 196 Mio. Euro um nahezu 31% über dem Vorjahresergebnis von 150 Mio. Euro gelegen. Das Konzernergebnis habe sich auf über 103 Mio. Euro belaufen, ein Plus von über 15% zum Vorjahr. Die Guidance des Unternehmens habe folglich des erfolgreichen ersten Halbjahres bestätigt werden können und man gehe weiterhin von einem FFO I von über 125 Mio. Euro aus. Dies erscheine Scharff mittlerweile schon fast ein wenig konservativ. Der unverwässerte EPRA NAV je Aktie habe in den ersten sechs Monaten um über 2% zugelegt und sei von 33,30 Euro zum Jahresende 2018 auf 34,06 Euro gestiegen. Rechne man die Dividendenzahlung hinzu, ergebe sich sogar ein Anstieg von 5%.Die Bilanz sei weiterhin sehr solide und nahezu unverändert zum Jahresende 2018. Die Eigenkapitalquote liege bei 48% und der net LTV bei 37% (Jahresende 2018: 49% und 35%). Der Wert des Portfolios sei in den ersten sechs Monaten bereits von 4,5 Mrd. Euro auf über 4,7 Mrd. Euro angestiegen und sollte mit den Fertigstellungen in den nächsten Quartalen noch deutlich weiter wachsen.Scharff sei mit dem ersten Halbjahr des Unternehmens sehr zufrieden und bestätige sein Kursziel von 36 Euro. Nach einem steilen Kursanstieg von über 25% in den ersten 5 Monaten des Jahres sei die Aktie in den letzten Wochen wieder etwas zurückgekommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie: