Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

36,05 EUR +0,14% (24.03.2021, 22:01)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

36,10 EUR 0,00% (24.03.2021, 17:35)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wien Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (25.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) unter die Lupe.CA Immo habe im GJ 20 einen FFO I von EUR 133,8 Mio. ausgewiesen, was im Einklang mit der im Februar vorab veröffentlichten Zahl stehe, als das Unternehmen auch das positive Neubewertungsergebnis von EUR 183,5 Mio. für das Gesamtjahr bekannt gegeben habe. Die Mieteinnahmen für das Geschäftsjahr 2020 hätten mit EUR 235,6 Mio. den Analystenschätzungen entsprochen, allerdings habe sich der immer noch geringe Covid-19 Effekt im Q4 von EUR 3,2 Mio. in Q1-3 auf EUR 7,8 Mio. für GJ 20 verdoppelt, was zu einem Netto-Mietergebnis von EUR 209,6 Mio. geführt habe. Positive Portfoliobewertungseffekte hätten das Nettoergebnis iHv. EUR 254 mn. unterstützt.CA Immo habe eine Dividende von EUR 1,00 je Aktie angekündigt, die unverändert gegenüber dem Vorjahr und im Einklang mit der Analystenschätzung sei. Die FFO I-Guidance werde mit den Q1-Ergebnissen im Mai veröffentlicht.Die Leerstandsrate sei im vierten Quartal geringfügig von 5,0% auf 5,2% angestiegen, während die Mieteinnahmen mit 97% stabil geblieben seien. CA Immo habe im GJ 20 136,2 Tsd. m2 vermieten können, was rund 9% des Portfolios entspreche und auf eine anhaltende Nachfrage nach Büros hindeute.Das starke Neubewertungsergebnis des Portfolios sei vor allem auf Deutschland zurückzuführen, wo in Q4 positive Neubewertungseffekte von mehr als EUR 160 Mio. auf das Investmentportfolio realisiert worden seien. Zusätzlich habe die Entwicklung der Landreserven in Deutschland einen Neubewertungsgewinn von EUR 70 Mio. ausgelöst.Die Analysten sähen die Veröffentlichung als neutral an, da das FFO I und die Neubewertungseffekte, welche das starke Neubewertungsergebnis antreiben würden, im Einklang mit den im Voraus veröffentlichten Zahlen stünden.Unsere letzte Empfehlung für CA Immo lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 24.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen