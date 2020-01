XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

51,70 EUR +1,37% (16.01.2020, 11:56)



Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

51,60 EUR +1,47% (16.01.2020, 12:09)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (16.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM: Das kam überraschend - AktienanalyseCANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) stand zuletzt in den Schlagzeilen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der IT-Dienstleister tausche nach nur 16 Monaten überraschend seinen Chef aus. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Volk verlasse das Unternehmen wegen unterschiedlicher Auffassungen über die künftige strategische Entwicklung vorzeitig zum 31. Januar, habe CANCOM vergangene Woche mitgeteilt. Nachfolger werde Rudolf Hotter, der dem Vorstand seit 15 Jahren angehöre und dort für das operative Geschäft verantwortlich sei. Er solle sich die Aufgaben, die bisher Volk zugeteilt gewesen seien, bis auf Weiteres mit seinem Kollegen Thomas Stark teilen.Worum es bei den Zerwürfnis mit Volk gegangen sei, habe CANCOM nicht erklärt. Noch Anfang Dezember habe sich das Unternehmen an der Börse 174 Mio. Euro frisches Kapital besorgt, auch um für Übernahmen im Cloud-Geschäft gewappnet zu sein. Volk habe mehrfach auf eine stärkere Internationalisierung gedrängt, weil die Kunden danach verlangt hätten. Womöglich habe der Abgang etwas mit den Verkaufsspekulationen rund um CANCOM zu tun, würden Händler mutmaßen. Klaus Weinmann, der zusammen mit seinen beiden Mitgründern noch an CANCOM beteiligt sei, habe im September von wiederholten Interessenbekundungen berichtet und erklärt, seine Optionen im Interesse des Unternehmens auszuloten.Zwar habe Hotter zu seinem Amtsantritt erklärt: "Mein Ziel ist es, CANCOM (...) in der bestehenden erfolgreichen Ausrichtung auf das CloudSolutions- sowie das IT-SolutionsGeschäft weiter voranzutreiben." So ganz scheinen Anleger dem Braten allerdings nicht zu trauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2020)Börsenplätze CANCOM-Aktie: