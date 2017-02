Börsenplätze CANCOM-Aktie:



München (www.aktiencheck.de) - CANCOM: Umsatzmilliarde überschritten! AktiennewsDie CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) legt vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 vor. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Demnach ist der CANCOM Konzern auch 2016 wieder deutlich gewachsen, vor allem beim Ergebnis mit erneut zweistelligen Wachstumsraten. Zudem wurde erstmals die Umsatzmilliarde überschritten.Mit einem vorläufigen Konzernumsatz von 1.022,7 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2016 weist die CANCOM Gruppe ein Wachstum von 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresumsatz in Höhe von 932,8 Mio. Euro aus. Die positive Entwicklung spiegelt sich in beiden Geschäftssegmenten wider (IT Solutions und Cloud Solutions). Nach Ansicht des Vorstands ist die anhaltende Nachfrage insgesamt zurückzuführen auf Investitionen in den laufenden IT-Betrieb und zunehmende Digitalisierungsbemühungen der Unternehmen. "Aufgrund unseres umfangreichen Portfolios und der guten Positionierung im Markt konnten wir erfolgreiche Projekte in der gesamten Breite unseres Geschäfts realisieren. Wir setzen auf die IT-Zukunftsthemen und wollen in wachstumsstarken Bereichen auch weiter investieren", sagt CANCOM CEO Klaus Weinmann. Das vorläufige Konzern-EBITDA stieg im Geschäftsjahr 2016 um 15,4 Prozent von 63,1 Mio. Euro auf 72,8 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 7,1 Prozent; 2015: 6,8 Prozent). Beim vorläufigen Konzern-EBIT erzielte CANCOM einen Anstieg um 24,6 Prozent auf 51,2 Mio. Euro.Im vierten Quartal erzielte die CANCOM Gruppe einen vorläufigen Konzernumsatz von 305,0 Mio. Euro nach 275,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und somit ein Plus von 10,7 Prozent. Das vorläufige Konzern-EBITDA lag mit 22,5 Mio. Euro sogar über dem starken Vorjahresquartal von 22,2 Mio. Euro.CANCOM wird den vollständigen und geprüften Jahres- und Konzernabschluss zum Geschäftsjahr 2016 am 27. März 2017 veröffentlichen.