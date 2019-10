Börsenplätze CANCOM-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

49,52 EUR +5,14% (29.10.2019, 15:56)



Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

49,52 EUR +5,95% (29.10.2019, 16:08)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (29.10.2019/ac/a/t)

MünchenKulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.Der Markt für IT-Dienstleistungen wachse dynamisch. Bei der Umsetzung von Digitalisierungskonzepten oder der Einführung von neuen Technologien würden Unternehmen aus allen Branchen auf die Hilfe von Profis zurückgreifen. Zu den gefragten Profis gehöre auch CANCOM. Passend dazu wechsele die Aktie wieder auf die Überholspur.Bei CANCOM würden die Cloud-Lösungen zu den wichtigen Umsatztreibern zählen. Die Investitionen des Vorstands in die Cloud, insbesondere der Ausbau des margenstarken Managed-Services- und Software-Geschäfts, würden sich bezahlt machen. Das Münchner Unternehmen rechne im laufenden Jahr mit einem "sehr deutlichen" Wachstum aller Kennzahlen wie etwa Umsatz oder Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Offizielle Zahlen zum dritten Quartal gebe es am 14. November.Trotz der guten operativen Entwicklung sei die CANCOM-Aktie in den letzten Wochen deutlich zurückgefallen. Vom Hoch bei 56,60 Euro sei der Kurs bis auf die horizontale Unterstützung im Bereich um 46/47 Euro abgerutscht. Auf diesem Niveau scheine der Verkaufsdruck langsam abzuebben.Das Paket stimme: Die Aussichten seien gut, die Kennzahlen würden stimmen und auch das Chartbild helle sich auf. "Der Aktionär" spekuliere bei der CANCOM-Aktie daher weiter auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link