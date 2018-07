XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (25.07.2018/ac/a/t)







München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Pictet Asset Management SA hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der CANCOM SE stark reduziert:Die Leerverkäufer von Pictet Asset Management SA haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) kräftig zurückgezogen.Die Finanzprofis von Pictet Asset Management SA haben am 18.07.2018 ihre Shortposition von 0,74% auf 0,58% und am 20.07.2018 noch weiter von 0,58% auf 0,47% der CANCOM-Aktien verringert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von CANCOM SE:1,00% Soros Fund Management LLC (14.06.2018)0,71% WorldQuant, LLC (18.07.2018)0,47% Pictet Asset Management SA (20.07.2018)Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen von mindestens 3,28% der CANCOM-Aktien.Börsenplätze CANCOM-Aktie: