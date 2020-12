NYSE-Aktienkurs C3.ai-Aktie:

113,69 USD +11,46% (16.12.2020, 22:10)



ISIN C3.ai-Aktie:

US12468P1049



WKN C3.ai-Aktie:

A2QJVE



Ticker-Symbol C3.ai-Aktie Deutschland:

724



NYSE Ticker-Symbol C3.ai-Aktie:

AI



Kurzprofil C3.ai Inc.:



C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Technologien im Bereich künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen verkauft. Das frühere Startup bietet KI-Technologien an, mit denen große Unternehmen KI-Apps entwickeln können. (17.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - C3.ai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von C3.ai Inc. (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE Ticker-Symbol: AI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.C3.ai, das IPO aus den vergangenen Tagen, habe mit der künstlichen Intelligenz zu tun. Hier sei es gestern nach oben gegangen. Fundamental sei die C3.ai-Aktie sehr hoch bewertet. Wenn man so etwas spielen will, dann nimmt man einfach das Momentum mit, also den Druck, der in der C3.ai-Aktie drin ist, und versucht tatsächlich noch mal, den Fuß reinzubekommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze C3.ai-Aktie:Tradegate-Aktienkurs C3.ai-Aktie:96,17 EUR +3,11% (17.12.2020, 14:24)