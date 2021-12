BuzzFeed sei mit seinen Klick-Strecken insbesondere bei Jugendlichen beliebt und habe zuletzt einige Akquisitionen getätigt. So hätten die Amerikaner vergangenes Jahr die Nachrichtenseite HuffPost gekauft. Im Juni 2021 sei die Übernahme des Jugendunterhaltungsunternehmens Complex Networks gefolgt.



In den ersten neun Monaten 2021 habe BuzzFeed 336 Millionen Dollar umgesetzt und damit 28 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020. Das Wachstum sei insbesondere durch die Zuwächse in den Bereichen E-Commerce (+61 Prozent) und Werbeeinnahmen (+41) getragen gewesen. Die Umsätze mit Inhalten seien dagegen lediglich um drei Prozent gestiegen.



Das missratende Börsendebüt von BuzzFeed sei ein weiterer Beleg für das aktuell deutlich abgekühlte Umfeld für SPAC-Deals und die Zurückhaltung bei Wachstumstiteln.



Auch "Der Aktionär" bleibt bei BuzzFeed an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 07.12.2021)



BuzzFeed ist ein 2006 gegründetes US-amerikanisches Medienunternehmen mit Sitz im Flatiron District in New York City. Die Website buzzfeed.com ist mit 150 Millionen Besuchern pro Monat eines der beliebtesten Medienportale im englischsprachigen Raum. (07.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt das US-Medienunternehmen BuzzFeed unter die Lupe.Das hätten sich alle Beteiligten anders vorgestellt. Der SPAC-Deal von BuzzFeed sei auf ganzer Linie danebengegangen. Die Aktie sei am ersten Handelstag kräftig abgerauscht. Außerdem habe die Fusion mit der Mantelgesellschaft dem US-Medienunternehmen nur einen Bruchteil des ursprünglich geplanten Kapitals eingebracht.Mit einem Abschlag von elf Prozent sei die Aktie von BuzzFeed am Montag bei 8,56 Dollar aus dem Handel gegangen. Zwischenzeitlich habe sogar ein Minus von 17 Prozent zu Buche gestanden. Und das, obwohl die Papiere mit einem Plus von 14 Prozent eröffnet hätten.Die hohe Volatilität liege unter anderem an der geringen Zahl der handelbaren Aktien. Denn während die Altaktionäre von BuzzFeed einer Lockup-Periode unterlägen, habe die überwältigende Mehrheit der SPAC-Aktionäre die Möglichkeit genutzt, ihre Papiere zurückzugeben.