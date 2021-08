"Die Verpflichtungen des Pariser Klimaabkommens sollen selbstverständlich eingehalten und bis 2045 Treibhausgasneutralität erreicht werden, konkrete Maßnahmen und Zielsetzungen seien aber in beiden Programmen kaum vorhanden, im Programm der CDU/CSU weniger als in dem der SPD," so der Portfoliomanager.



Doch was bedeute das Ganze für die Finanzmärkte? "Es ist richtig, dass die Politik in den letzten Jahren eine untergeordnete Rolle für die Finanzmärkte gespielt hat," so Tobias Burggraf. "Tatsächlich deutet unserer Meinung nach weiterhin einiges darauf hin, dass die bevorstehenden Bundestagswahlen erneut wenig Einfluss auf die Märkte haben werden." So sei der Wahlausgang weiterhin offen und stark richtungsändernde Koalitionen wie ein Bündnis aus CDU und FDP oder SPD, Grünen und Linkspartei seien aktuell nicht in Sicht. Nach aktuellen Umfragen seien besonders eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP sowie eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP möglich.



"In einer dieser Konstellationen müssten allerdings notgedrungen einige inhaltliche Kompromisse gefunden werden," so der Experte von ETHENEA. "Dadurch würden einschneidende Forderungen dann doch wieder verwässert werden." Außerdem würden erfahrungsgemäß nicht alle im Wahlprogramm verankerten Punkte realisiert werden, einige würden sogar an der Umsetzbarkeit scheitern: "Die CDU verspricht deutliche Steuersenkungen, allerdings herrscht Unklarheit über die Finanzierbarkeit und darüber, wie das Ziel einer schwarzen Null ohne zusätzliche Steuereinnahmen auf der anderen Seite erreicht werden soll," analysiere Burggraf. Der CDU-Kanzlerkandidat habe im ARD-Sommerinterview sogar das eigene Wahlprogramm für nichtig erklärt, als er behauptet habe, dass im Wahlprogramm der Union keine Rede von Steuersenkungen sei. "Das macht es für uns Portfoliomanager fast unmöglich, eine seriöse Prognose darüber abzugeben, welche Programmpunkte umgesetzt werden, geschweige denn, welche Auswirkungen diese auf die Kapitalmärkte haben werden."



Die Vergangenheit habe aber gezeigt, dass ein Regierungswechsel immer mal wieder mit kurzfristigen, auch heftigen Marktreaktionen und erhöhter Unsicherheit korrelieren könne. Allerdings seien diese nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses genau so schnell zurückgegangen, wie sie gekommen seien. "Das konnte man beispielsweise in den USA bei dem nicht ganz reibungslosen Übergang von der Trump- zur Biden-Administration beobachten," so der Portfoliomanager. Dementsprechend sei es wichtig, sich nicht von einem kurzfristigen Anstieg der Volatilität aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern das langfristige Anlageziel im Blick zu behalten. "Gleichzeitig verfügen wir als aktive Portfolio Manager mit unseren Mischfonds aber auch über die nötige Flexibilität, um auf unvorhergesehene Entwicklungen kurzfristig reagieren zu können und damit die Drawdowns, also maximale Wertverluste, zu begrenzen," schließe Tobias Burggraf. (11.08.2021/ac/a/m)







