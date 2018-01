Bereits im sozialen Städtebau der 20er und 30er Jahre wurde die Idee des seriellen Bauens umgesetzt. Das zeigen die Beispiele Weißenhofsiedlung in Stuttgart, die Siemensstadt und die Hufeisensiedlung in Berlin oder die May-Siedlung in Frankfurt am Main sehr anschaulich. Damals ging es um normierte Grundrisse und funktionale Kücheneinrichtungen.



Heute geht es um Nachverdichtung von innerstädtischen Gebieten, um die Schließung von Baulücken, und die Mischnutzung von Gewerbegebieten durch zusätzliche Wohnbebauung. Ziel damals wie heute: in möglichst kurzer Zeit zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.



Zwar greift modernes serielles Bauen auf die Produktion von vorgefertigten Bauteilen zu. Das sind Wände, Fenster, Fußböden bis hin Fertigbädern. Heute können komplette Raummodule verbaut werden. An Wärmedämmung, Schallschutz und Brandschutz wird nicht gespart, diese erfüllen die aktuellen Normen. Serielles Bauen ist keine Neuauflage des Plattenbaus, sondern bietet Gestaltungsfreiheit. Neubauten zeichnen sich aus durch Individualität der Grundrisse, in der Verwendung der Baumaterialien und der Fassadengestaltung.



"Wir wollen, dass das standardisierte Bauen den Rohbau und auch Ausbaukomponenten schnell und preiswert macht und dass die Baukultur dabei nicht verloren geht", bekräftigte die Bundesbauministerin. "Es geht auch um vernünftige Grundrisse, selbstverständlich auch variabel, mit wenig Verkehrsfläche. Wir wollen nicht an Qualität verlieren und unsere Städte sollen deswegen auch nicht uniform aussehen." Dabei wolle sie weder Abstriche bei der Baukultur machen, noch bei den energetischen Voraussetzungen, so Hendricks.



Wettbewerbsergebnisse im ersten Quartal 2018



Auch Planungsprozesse, Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen können seriell von statten gehen. Ein entsprechendes Ausschreibungsverfahren ist in Schweden von dem Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen SABO durchgeführt worden und hat zu Einsparungen von rund 25 Prozent gegenüber den Durchschnittskosten geführt.



Das Bundesbauministerium und der Verband der Wohnungs- und Immobilienunternehmen haben diese Erfahrungen aufgegriffen. 2017 wurde ein Angebotsverfahren zum seriellen Bauen von qualitätsvollen und bezahlbaren Wohnungen initiiert. Ein europaweites Wettbewerbsverfahren wurde ausgeschrieben. Ziel ist es, im Frühjahr 2018 mit insgesamt 5 bis 10 Bietergemeinschaften aus Planung und Ausführung eine Rahmenvereinbarung über den Neubau von mehrgeschossigen Wohngebäuden in serieller und modularer Bauweise abzuschließen.



Dies bietet insbesondere öffentlichen Wohnungsunternehmen die Möglichkeit, ohne weitere Verfahren Angebote aus der Rahmenvereinbarung lokal angepasst direkt zu realisieren. Dadurch können die Vorlaufzeiten für Bauvorhaben wesentlich verkürzt werden.



Derzeit wertet eine Jury aus Experten der Bau- und Wohnungswirtschaft, Forschung und des Bundesbauministeriums die eingereichten Beiträge aus. Die Gewinner werden im ersten Quartal 2018 vorgestellt. (30.01.2018/ac/a/m)





