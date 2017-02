Humanitäre Feuerpause geboten



Im Interesse der fast 20.000 Menschen insbesondere in dem Ort Awdijiwka, die bei minus 15 Grad Celsius von der Stromversorgung abgeschnitten sind, sei eine sofortige Instandsetzung der Infrastruktur erforderlich.



"Wir dringen daher auf eine sofortige humanitäre Feuerpause, damit der Zivilbevölkerung geholfen werden kann und die Strom- und Wasserversorgung repariert werden können", forderte der Regierungssprecher. Diese Aufforderung richte sich ausdrücklich an alle Konfliktbeteiligten.



Die Beobachter der OSZE müssten sofort "sicheren und ungehinderten Zugang zu den umkämpften Gebieten" erhalten. Betroffen seien vor allem Awdijiwka im ukrainisch kontrollierten Gebiet und Jasinuwata auf dem von Separatisten beherrschten Territorium. Rund um diese Orte zählte die Sonderbeobachtungsmission in den vergangenen 48 Stunden mehr als 11.500 Waffenstillstandsverletzungen.



Der ukrainische Staatspräsident Petro Poroschenko hatte bei seinem Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag (30. Januar) berichtet, dass die Separatisten aus Wohngebieten in Donezk und Jasinuwata heraus mit schwerem Gerät auf ukrainische Stellungen geschossen hätten. Dabei habe es mehrere Todesopfer gegeben.



Sanktionen bestehen weiter



Weiterhin sei es Auffassung der Bundesregierung sowie ihrer Partner in der EU und auf transatlantischer Ebene, "dass die Aufhebung der Sanktionen an die vollständige Umsetzung von Minsk gebunden ist", betonte Seibert. "Unsere intensive Arbeit geht dahin, im Normandie-Format - also gemeinsam mit Frankreich, Ukraine und Russland - Fortschritte in Richtung des Vereinbarten zu erzielen."



Diese Fortschritte seien "überhaupt nicht zufriedenstellend", denn man könne immer noch nicht von einem nachhaltigen Waffenstillstand sprechen. "Aber wir werden nicht müde werden, diese Fortschritte anzumahnen und auf sie hinzuarbeiten - und zwar natürlich mit beiden Partnern", so der Regierungssprecher. (Pressemitteilung vom 01.02.2017) (02.02.2017/ac/a/m)





