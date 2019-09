Während des Praktikums zeigte sich schnell, dass Maul sehr gern an der Fleischtheke und in der Metzgerei arbeitet, berichtet Eicker. Umso erfreulicher für ihn, denn gerade für die Fleischerei sei es schwer, neue Mitarbeiter zu finden.



Ihm sei klar gewesen, dass er keine vollwertige Fachkraft erhalte. Langzeitarbeitslosigkeit oder das Alter spielten für ihn keine große Rolle. Entscheidend sei, dass jemand mit Freude bei der Sache sei und etwas lernen wolle.



Viele Langzeitarbeitslose wünschen sich, wieder zu arbeiten und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Auf dem Arbeitsmarkt gelten sie jedoch als kaum vermittelbar. Durch das Teilhabechancengesetz können Arbeitgeber bis zu fünf Jahre lang Lohnkostenzuschüsse erhalten, wenn sie Langzeitarbeitslose sozialversichert einstellen.

Engagement des Arbeitgebers wichtig und lohnend



Das Teilhabechancengesetz halte er für ein sehr gutes Instrument, so Eicker. Er Stellte Gertrude Maul für zweieinhalb Jahre ein, zuvor war sie bereits über das Vorläuferprogramm "Soziale Teilhabe" bei einem anderen Arbeitgeber beschäftigt. Das wird jetzt angerechnet. Daher erhält Eicker Lohnkostenzuschüsse in Höhe von 90 Prozent im ersten halben Jahr, danach 80 und 70 Prozent.



Maximal sind nach dem Teilhabechancengesetz fünf Jahre Förderung mit 100 Prozent Zuschuss in den ersten beiden Jahren möglich. Danach sinkt der Zuschuss jährlich um zehn Prozentpunkte.



Für den Arbeitgeber sollten auf keinen Fall die Zuschüsse im Vordergrund stehen, warnt Eicker. Der Einarbeitungsaufwand sei nicht zu unterschätzen - er sei etwa genauso hoch wie bei Auszubildenden. Aber es lohne sich: Wenn man dadurch langfristig eine hervorragende Arbeitskraft gewinne und sich ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis entwickle, profitierten beide.

Coaches geben Sicherheit beim Neubeginn



Wenn es Probleme gibt, sind die Jobcenter-Coaches als Ansprechpartner immer da. Zu wissen, dass sie sich vertrauensvoll an jemanden wenden könne, gebe ihr Sicherheit, sagt Maul. Auch wenn sie es bisher nicht wirklich brauchte. Sie werde von ihren neuen Kolleginnen und Kollegen sehr gut eingearbeitet.



Das Coaching hat das Ziel, das Arbeitsverhältnis während des Förderzeitraums zu festigen und einen Abbruch zu verhindern, erklärt Jobcenter-Mitarbeiterin Falkowski. Ziel ist möglichst eine dauerhafte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach Ende der Förderung.



Teilhabechancengesetz erfolgreich gestartet



"Unser Jobcenter der Region Aachen hat bisher 290 langzeitarbeitslose Menschen vor allem an kommunale und gemeinnützige Beschäftigungsträger vermittelt. Geplant sind bis Ende 2019 insgesamt 400 Vermittlungen", so Falkowski. Das Jobcenter spricht jetzt verstärkt private Unternehmen an. Für Arbeitgeber gibt es eine Anlaufstelle und Telefon-Hotline.



Langzeitarbeitslose profitieren von einem begleitenden Coaching der Jobcenter. Die Bundesregierung investiert bis 2022 vier Milliarden Euro, damit zusätzliche Beschäftigungsangebote entstehen. Seit Jahresbeginn haben laut Bundesarbeitsministerium mehr als 25.000 Langzeitarbeitslose eine geförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen. (30.09.2019/ac/a/m)







