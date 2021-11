Spahn äußerte auch die Bitte an alle Personen, die bereits vor einigen Tagen aus Südafrika eingereist seien, sich freiwillig mit einem PCR-Test testen zu lassen.



Was muss ich beachten, wenn ich aus einem Virusvariantengebiet einreise?



Für Einreisende, die sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise nach Deutschland in einem Virusvariantengebieten aufgehalten haben, gilt:



- Jeder muss sich vor seiner Einreise nach Deutschland elektronisch über die digitale Einreiseanmeldung registrieren.



- Zudem bedarf es bei der Einreise immer eines aktuell negativen Testergebnisses (PCR maximal 72 Stunden oder Antigen-Test maximal 24 Stunden), ein Impf- oder ein Genesenennachweis reicht nicht aus. Die Testpflicht bei Einreise besteht nicht für unter 12-Jährige.



- Alle - auch Genesene oder Geimpfte - müssen eine strikte 14-tägige Quarantäne einhalten; eine "Freitestungsmöglichkeit" besteht hier vor dem Hintergrund der besonderen Gefährlichkeit der Virusvarianten nicht.



Die wichtigsten Regelungen der seit dem 1. August 2021 geltenden Einreiseverordnung finden Sie in unseren Fragen und Antworten.



Die Einstufung von Hochrisikogebieten und Virusvariantengebieten erfolgt durch das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat für Gebiete außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für die ein besonders erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 festgestellt wurde. (Pressemitteilung vom 28.11.2021) (29.11.2021/ac/a/m)







