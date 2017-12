Dabei gilt es, Wege zu finden, um unerlaubte Subventionen und Beihilfen abzubauen und so entstandene Überkapazitäten zurückzuführen. Während der deutschen G20-Präsidentschaft hat die Bundesregierung die Arbeit des Global Forum weiter vorangetrieben. Nun trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus etwa 30 Staaten letztmalig unter deutschem Vorsitz.



"Mit dem vorliegenden Bericht ist noch nicht das Ende erreicht," stellte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries klar. Der erreichte Stand sei zwar gut, es müsse aber weitergehen.



Auf folgende politische Handlungsempfehlungen haben sich die Teilnehmer verständigt:



1. Überkapazitäten sind ein globales Phänomen und benötigen globale Antworten.

2. Marktverzerrende Subventionen sollen abgebaut werden.

3. Es muss ein sogenanntes "Level-Playing-Field" geben, also faire Bedingungen für alle Markteilnehmer.

4. Für Produktion, Investitionen und Handel müssen die Kräfte des Marktes gelten.

5. Überkapazitäten müssen abgebaut werden. Dazu sind Restrukturierungen notwendig.

6. Die Transparenz soll verbessert werden.



Wichtig für Deutschland und Europa



Die deutsche Stahlindustrie hat eine besondere Bedeutung für die industriellen Wertschöpfungsketten in Deutschland. Sie ist eng mit anderen Industriebranchen verflochten und trägt mit ihrer hohen Innovationskraft zu den Erfolgen etwa der Automobilindustrie oder des Maschinenbaus bei. Mit einer jährlichen Produktion von 42 Millionen Tonnen ist Deutschland der siebtgrößte Rohstahlhersteller weltweit und der größte Stahlproduzent der EU.



Die europäische Stahlindustrie führt die Weltspitze bei Innovationen und ökologischer Nachhaltigkeit an. Sie erwirtschaftet einen Umsatz von rund 170 Milliarden Euro und beschäftigt rund 320.000 Menschen. 2016 produzierte sie 160 Millionen Tonnen Stahl an mehr als 500 Produktionsstandorten in 22 EU-Mitgliedstaaten. (Pressemitteilung vom 30.11.2017) (01.12.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - "Der heutige Bericht ist ein wichtiges Zeichen für die Stärke der G20", so das Fazit von Bundeswirtschaftsministerin Zypries. Am 30.11.2017 - dem letzten Tag der deutschen G20-Präsidentschaft - hatten sich die Teilnehmer des "Stahl-Forums" beim schwierigen Thema Überkapazitäten auf einen Abschlussbericht geeinigt, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung.