Innovativ, kreativ, visionär



Innovationen seien der Schlüssel "für ein besseres Leben von morgen und übermorgen, für wirtschaftlichen Wohlstand und die höhere Lebensqualität", so die Ministerin weiter. Die Initiative sei ganz bewusst als technologieoffener Wettbewerb angelegt. Die Zukunftscluster sollen Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft mit weiteren Akteuren der Region zu einem langfristig angelegten Innovationsnetzwerk vereinen. "Sie sollen eine Keimzelle für soziale und organisatorische Innovationen, neue Geschäftsmodelle, kreativwirtschaftliche Pionierlösungen sowie der Beteiligung werden", sagt Karliczek.



Der Transfer von Forschungsergebnissen in Wirtschaft und Gesellschaft ist eines der zentralen Ziele der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung. Sie soll Deutschland als Innovationsstandort im internationalen Wettbewerb stärken. Die sogenannten "Zukunftscluster" sollen die notwendigen Rahmenbedingungen dafür schaffen. (Pressemitteilung vom 14.08.2019) (15.08.2019/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Ergebnisse der deutschen Spitzenforschung sollen künftig schneller in Unternehmen und beim Verbraucher ankommen. Das Bundesforschungsministerium setzt hier auf eine stärkere Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft: In den kommenden zehn Jahren sollen 450 Millionen Euro in sogenannte Zukunftscluster fließen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Bundesregierung:Diese Zukunftscluster sind regionale Innovationsnetzwerke. Sie sollen dafür sorgen, dass herausragende Forschung schneller in den Alltag der Menschen findet. "Deutschland ist exzellent in der Forschung, unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind sehr gut aufgestellt", betont Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. "Der Transfer vielversprechender Forschungsergebnisse in Wirtschaft und Gesellschaft muss aber weiter verbessert werden. Wir wollen Innovationsprozesse in unserem Land mutiger und zügiger in Gang setzen."