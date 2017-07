Einzigartige Forschungseinrichtung im Aufbau



Der Bundestag stellt bis zum Jahr 2020 für den Aufbau des Instituts 6,8 Millionen Euro bereit. Am Mittwoch (28. Juni) unterzeichneten Bundesfamilienministerin Katarina Barley und der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, als ersten Schritt eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Berlin. Weitere Bundesländer sollen hinzukommen.



Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung werde einzigartig in der deutschen Forschungslandschaft sein, so Barley. "Wir werden eine nachhaltige Forschungsinfrastruktur aufbauen. Die benötigen wir, um Forschungslücken zu schließen und Integration aktiv zu gestalten. Falschinformationen und Mutmaßungen müssen wir Fakten entgegensetzen!"



Das neue Institut entsteht in Berlin - zunächst angebunden an die Humboldt-Universität. Es untersteht dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).



Vom ehrenamtlichen Engagement über die Auswirkungen von Migration und Integration auf Familien, Gleichstellung, Kinder und Jugendliche: Alle Bereiche des Bundesfamilienministeriums sind mit diesen Querschnittsthemen befasst. Das DeZIM wird das Ministerium bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen und beraten. Es wird Forschungsthemen und Zukunftsaufgaben identifizieren sowie die Erkenntnisse bündeln und aufbereiten.



Gut vernetzt - Integration aktiv gestalten



Das Zentrum wird nicht alleine stehen: Es baut auf den bestehenden Strukturen der Migrations- und Integrationsforschung auf und vernetzt diese. Dabei wird es vor allem Lücken der bestehenden Forschungsinfrastruktur schließen.



Rund um das neue Zentrum soll daher ein bundesweites Netzwerk der Integrations- und Migrationsforschung entstehen. Dazu gehören weitere Forschungseinrichtungen des Bundes sowie universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. (Pressemitteilung vom 28.06.2017) (29.06.2017/ac/a/m)







Wie wandelt sich unsere Gesellschaft durch Zuwanderung und welche Konflikte können entstehen? Welche Anforderungen ergeben sich für die Zivilgesellschaft, etwa beim ehrenamtlichen Engagement? Gibt es Diskriminierung und wie sollte man ihr begegnen?Viele universitäre und außeruniversitäre Einrichtungen befassen sich seit Jahren mit wichtigen Teilaspekten des Themas. Vertreter dieser Einrichtungen haben nun das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) gegründet.