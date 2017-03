Etwa 3.500 Unternehmen sind laut Gesetz verpflichtet, sich - selbst gewählte - Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes zu setzen. 70 Prozent der hier betrachteten Unternehmen haben sich Zielgrößen gesetzt. Und diese sind - mit Ausnahme der Vorstandsebene - auch ambitioniert gewählt. Dies stellt die Weichen für bessere Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen und ist ein Indiz dafür, dass der Kulturwandel in den Unternehmen begonnen hat.



Allerdings gibt es auch Unternehmen, die sich die Zielgröße Null setzen. Diesbezüglich hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Februar auf einem Netzwerkerinnen-Treffen von Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion betont, "dass wir dafür null Verständnis haben. Ich glaube, etwas ambitionierter kann man sein."



Grundlage für die Auswertungen zur Privatwirtschaft bilden die Angaben, die Unternehmen selbst veröffentlichten. Dies geschieht in den Erklärungen zur Unternehmensführung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Bislang liegen nur für wenige Informationen der Unternehmen vor, da die laufenden Berichtspflichten bis zum Jahresende 2016 gingen. Zudem basieren die Informationen im Wesentlichen auf Daten aus 2015. Die Quote gilt aber erst seit Januar 2016. Daher wurde zur Analyse der Wirkung der festen Quote die aktuelle Auswertung von Frauen in die Aufsichtsräte e.V. (FidAR) herangezogen.



Bund geht mit gutem Beispiel voran



Der Bund kann in einigen privatwirtschaftlichen Unternehmen mitbestimmen und selbst Mitglieder in die Aufsichtsräte entsenden. Auch für ihn gilt seit letztem Jahr eine Quote von 30 Prozent für alle neu von ihm zu bestimmenden Mitglieder. Ab 2018 soll diese Quote sogar auf 50 Prozent steigen. Der Bund geht also mit gutem Beispiel voran.



Zum Stichtag 31. Mai 2015 waren 33 Prozent der vom Bund zu bestimmenden Mitglieder in den Aufsichtsräten der privatwirtschaftlichen Unternehmen weiblich.



In den obersten Bundesbehörden lag der Anteil der Frauen in Vorgesetzten- und Leistungsfunktionen laut "Gleichstellungsindex 2015" auch schon über 30 Prozent, nämlich bei 32,6 Prozent.



Der Internationale Frauentag findet jährlich am 8. März statt. Erstmals wurde er 1911 begangen. Seit 1977 ist er offizieller Feiertag der Vereinten Nationen, um an den historischen Kampf für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Frauen zu erinnern. (08.03.2017/ac/a/m)







