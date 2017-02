Preissenkungen bei Öl und anderen Rohstoffen sind maßgeblich an den niedrigeren Importausgaben beteiligt. Auch die Abwertung des Euro hat zum Anstieg des Leistungsbilanzüberschusses beigetragen. Ein niedriger Wechselkurs zum US-Dollar macht deutsche Produkte grundsätzlich im Ausland günstiger.



Der Wechselkurs ist aber auch das Ergebnis der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB handelt unabhängig von den einzelnen Mitgliedsländern. Interessant ist deshalb ein Blick auf die Eurozone als Ganzes: Hier ist der Überschuss der Eurozone im Handel mit den USA deutlich geringer.



Weniger Ungleichgewichte



Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss nimmt gegenüber Handelspartnern außerhalb der Eurozone zu. Gegenüber der Eurozone hat sich der deutsche Leistungsbilanzüberschuss deutlich verkleinert. Waren es 2007 noch 4 Prozent des BIP, so liegt er aktuell bei rund 2 Prozent. Insgesamt nehmen die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone ab.



Auch die Importausgaben erreichen in Deutschland seit Jahren immer wieder Rekordwerte. Für eine ausgeglichenere Handelsbilanz hat die Bundesregierung zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Sie hat allein in den letzten vier Jahren die Haushaltsmittel für Investitionen um ein Drittel gesteigert und die Rahmenbedingungen für private Investitionen verbessert. Auch dürfte der aktuelle Anstieg des Ölpreises für deutlich höhere Importkosten sorgen.



Insgesamt ist eine steigende Nachfrage der privaten Haushalte zu erwarten. Weitere Lohnzuwächse und ein stabiler Arbeitsmarkt werden dazu führen, dass Deutschlands Importe tendenziell weiter steigen. (Pressemitteilung vom 09.02.2017) (10.02.2017/ac/a/m)







Die deutsche Wirtschaft hat 2016 einen Exportüberschuss in Rekordhöhe erzielt. Die Ausfuhren übertrafen die Einfuhren um 252,9 Milliarden Euro. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Auch die Einfuhren erreichten mit gut 950 Milliarden Euro einen Höchstwert. Der Leistungsbilanzüberschuss zeigt, dass Deutschland besonders wettbewerbsfähig ist. International nimmt die Nachfrage nach deutschen Produkten konstant zu. Dies treibt die Produktion an und schafft mehr Arbeitsplätze in deutschen Unternehmen. Niedriger Euro-Kurs verbilligt Ausfuhren