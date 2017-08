Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Europäer fühlen sich als Bürgerinnen und Bürger der EU. Das ist der höchste je gemessene Wert für diesen Indikator. In Deutschland sind es 82 Prozent der Befragten. Dieser Wert wird nur von Luxemburg übertroffen. Hier sehen sich 89 Prozent der Bevölkerung als EU-Bürger.



Starke gemeinsame Währung und große Herausforderungen



Im Euro-Raum unterstützen mit 73 Prozent fast drei Viertel der Befragten den Euro. Das ist der höchste Wert seit Herbst 2004. In Deutschland und fünf weiteren Ländern - Slowakei, Estland, Irland, Slowenien und Luxemburg - beträgt die Zustimmung 80 Prozent und mehr.



44 Prozent der Befragten in der gesamten EU sehen im Terrorismus die größte Herausforderung - in Deutschland 34 Prozent. Die Zuwanderung, seit Frühjahr 2015 als eines der größten Probleme genannt, steht EU-weit auf dem zweiten Platz (38 Prozent, -7 Punkte). In Deutschland liegt der Wert bei 40 Prozent.



Auch die Welt blickt positiv auf die EU



Erstmals untersuchte das Eurobarometer auch in elf Nicht-EU-Ländern die Meinung über die EU. Ergebnis: In China, Indien und den USA haben mindestens drei Viertel der Teilnehmer eine positive Meinung zur EU.



94 Prozent in Brasilien, 84 Prozent in China, 83 Prozent in Indien, 76 Prozent in Japan, 79 Prozent in Kanada, 75 Prozent in den USA, 67 Prozent in Australien und 54 Prozent in der Türkei denken positiv über die EU. Dagegen haben die Befragten in Russland, Norwegen und in der Schweiz eher gemischte Gefühle. Hier haben nur 43 bis 46 Prozent ein positives Bild von der EU.



Die Umfrage zeigt außerdem, dass die EU in den betreffenden Drittländern generell als "Ort der Stabilität in einer unruhigen Welt" wahrgenommen wird. So teilen in Indien 82 Prozent diese Einschätzung, in der Türkei 49 Prozent, während in Russland nur 33 Prozent der Aussage zustimmen und 61 Prozent gegenteiliger Auffassung sind. (03.08.2017/ac/a/m)





