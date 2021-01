Im Dezember wurde für 666.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Die steigende Zahl der Anzeigen ist auf die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im November und Dezember zurückzuführen. Vor Beginn der Kurzarbeit müssen Betriebe der Bundesagentur für Arbeit (BA) Anzeige über den voraussichtlichen Arbeitsausfall erstatten.



Aktuelle Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme von Kurzarbeit stehen bis Oktober zur Verfügung. Laut BA wurde im Oktober für 1,99 Millionen Arbeitnehmer konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Die Inanspruchnahme des Kurzarbeitergelds nimmt damit weiter ab. "Ich sehe die realistische Chance, dass sich die Wirtschaft ab dem Sommer 2021 wieder erholt und deutlich an Fahrt gewinnt. Diese Entwicklung wird sich auch auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen", so Bundesarbeitsminister Heil. Bis dahin sei auch das Kurzarbeitergeld eine wichtige Brücke, um Menschen in Arbeit zu halten und die Wirtschaft zu befähigen, ab dem Sommer wieder durchzustarten.



Erwerbstätigkeit stabilisiert sich auf niedrigerem Niveau



In Folge der Corona-Pandemie hatten sich Erwerbstätigkeit und Beschäftigung deutlich verringert, stabilisierten sich jedoch zuletzt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im November 44,87 Millionen Personen erwerbstätig. Saisonbereinigt sank ihre Zahl gegenüber dem Vormonat um 3.000. Im Vergleich zum Vorjahr waren 734.000 Personen weniger erwerbstätig.



Daten zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung liegen bis Oktober vor. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag in diesem Monat bei 33,86 Millionen. Saisonbereinigt nahm sie im Vergleich zum Vormonat um 59.000 zu. Gegenüber dem Vorjahr waren nach Hochrechnungen der BA 109.000 Menschen weniger sozialversicherungspflichtig beschäftigt.



im Zuge der Corona-Maßnahmen stagniert die Arbeitskräftenachfrage zum Jahresende. Im Dezember waren 581.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 105.000 weniger als vor einem Jahr. Saisonbereinigt erhöhte sich der Bestand der gemeldeten Arbeitsstellen um 5.000.



Als Folge der Corona-Pandemie nahmen ab März 2020 Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit zu. Die Arbeitslosenzahl erhöhte sich im Jahresdurchschnitt 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 429.000 Menschen auf 2,695 Millionen. Mit dem Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im März stieg die Kurzarbeit innerhalb kürzester Zeit auf ein historisches Niveau. Im April erreichte sie den bisherige Höchststand von knapp sechs Millionen Personen. (05.01.2021/ac/a/m)







