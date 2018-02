XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. Euro.



Bonn (www.aktiencheck.de) - Bundeskartellamt: Klöckner & Co darf digitale Plattform für Stahlprodukte starten - AktiennewsDas Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen die von Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF), Duisburg geplante Business-to-Business Internet-Handelsplattform "XOM Metals" zum Vertrieb von Stahlprodukten. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Nach Gesprächen mit dem Bundeskartellamt hat Klöckner sein ursprüngliches Vorhaben so modifiziert, dass derzeit keine kartellrechtlichen Bedenken mehr bestehen.Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Das Angebot einer digitalen Handelsplattform im Business-to- Businessbereich für Stahlprodukte wird den Bestellvorgang und das Ordermanagement vereinfachen. Ein Übermaß an Markttransparenz kann allerdings Absprachen erleichtern oder sogar entbehrlich machen, wenn Rückschlüsse auf künftige Preissetzungen einzelner Händler möglich sind. Diese Gefahr stufen wir nach den von Klöckner auf unsere Initiative vorgenommenen Änderungen nunmehr als gering ein. In der jetzt geplanten Ausgestaltung wird durch den von der Klöckner-Gruppe organisatorisch getrennten Betrieb der Plattform insbesondere keine weitere Preistransparenz in dem Markt geschaffen."Als Anbieter auf der Plattform sollen sowohl Stahlhersteller als auch Stahlhändler auftreten. Beide stehen zum Teil mit Klöckner im Wettbewerb. Auch Klöckner selbst wird mit zwei Tochtergesellschaften als Anbieter auf der Plattform präsent sein. Daneben betreibt Klöckner weiterhin einen eigenen Onlineshop. Das Angebot der Plattform richtet sich in erster Linie an Bestandskunden der Anbieter, soll aber auch Neukunden einen ersten einfachen Zugang über den online Marktplatz verschaffen.Vor diesem Hintergrund hat das Bundeskartellamt im Rahmen seines Aufgreifermessens entschieden, keine Einwände gegen die Inbetriebnahme der Handelsplattform zu erheben.Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: