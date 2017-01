Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Bundeskartellamt hat den parallelen Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an HERE durch Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) sowie durch ein Konsortium bestehend aus den chinesischen Unternehmen NavInfo und Tencent und dem Staatsfonds GIC (Singapur) innerhalb der Monatsfrist freigegeben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des Bundeskartellamtes:Mit Intel beteiligen die Automobilhersteller einen Anbieter, der wesentliche Beiträge zur Entwicklung der für das autonome Fahren notwendigen Technologien leisten soll. NavInfo erstellt digitale Kartendatenbanken für China. Tencent ist ein chinesischer Internetanbieter. Die von HERE angebotenen Kartendatenbanken decken China bislang nicht ab. Mit der Beteiligung von NavInfo erhält HERE jetzt einen Zugang zum chinesischen Markt.Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Negative Auswirkungen auf den Wettbewerb wird das Vorhaben nicht haben. Insbesondere ist nicht zu erwarten, dass andere Automobilhersteller von Technologien abgeschottet werden, die für das Thema autonomes Fahren wesentlich sind. Wegen der unterschiedlichen geografischen Abdeckung überschneiden sich auch die Tätigkeit von HERE und NavInfo nicht. Das Bundeskartellamt konnte deshalb beide Vorhaben freigeben." (24.01.2017/ac/a/m)