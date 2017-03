Seibert ging auch auf Auftritte türkischer Politiker in Deutschland ein. So werde die Bundesregierung, gerade wenn sie bei anderen Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit kritisiere, diese Werte hochhalten. Sie habe bisher kein generelles Verbot von Auftritten türkischer Politiker ausgesprochen.



Auftritte seien möglich unter der Auflage, dass kein innertürkischer Konflikt geschürt werde. Und dass solche Auftritte rechtzeitig und transparent angemeldet würden. Nach den Eskalationen der vergangenen Tage beobachte die Bundesregierung die Lage sehr genau, erklärte Seibert.



Bundesregierung genehmigt Wahllokale in Deutschland



Die Bundesregierung hat der Türkei erlaubt, für das Referendum Wahllokale in Deutschland einzurichten, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer am Mittwoch (15. März) in der Regierungspressekonferenz. Eine entsprechende Verbalnote sei der türkischen Regierung am Dienstag übermittelt worden.



In Deutschland lebende Türken können demnach hier zwischen dem 27. März und dem 9. April über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei abstimmen. "Wir wollen möglichst viel demokratische Teilhabe auch für türkische Wahlberechtigte in Deutschland", so Schäfer. Für alles im Umfeld der Wahlen gelten die Regeln der deutschen Rechtsordnung. "Wir werden sicherstellen, dass diese Regeln eingehalten werden", sagte der Außenamtssprecher.



Dies sei eine Geste und ein klares Signal an die türkische Regierung, dass die Bundesregierung ungeachtet des derzeitigen deutsch-türkischen Verhältnisses zu ihren demokratischen Grundsetzen stehe. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit erwarte die Bundesregierung von der türkischen Seite, dass "sie sich ganz klar an das deutsche Recht und deutsches Gesetz hält", sagte Schäfer. Dies gelte für Vorbereitung und Durchführung der Wahlen wie auch für Wahlkampfauftritte in Deutschland.



In Deutschland leben etwa 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken. In der Türkei wird das Referendum am 16. April abgehalten.



Seibert: Gutachten ernst nehmen



Derweil nahm Regierungssprecher Seibert auch Stellung zu einem Gutachten der sogenannten Venedig-Kommission. Die türkische Regierung sollte, so Seibert, dieses Gutachten sehr ernst nehmen und sich intensiv damit auseinandersetzen. Man habe stets begrüßt, dass die Türkei sich auch als Gründungsmitglied des Europarates zu einer engen Zusammenarbeit mit dem Europarat bekannt habe.



Die Venedig-Kommission des Europarates hatte ein Gutachten zu den geplanten Verfassungsänderungen in der Türkei verabschiedet. Die Venedig-Kommission stuft darin die Errichtung eines Präsidialsystems für die zukünftige Entwicklung in der Türkei als problematisch ein. (16.03.2017/ac/a/m)







