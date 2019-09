In den letzten Wochen sei der Druck auf die Bundesregierung größer geworden, von der "schwarzen Null" abzulassen, da die deutsche Wirtschaft die Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China mittlerweile immer stärker zu spüren bekomme. Auch die bisher starke Automobilindustrie hierzulande habe mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen.



Die Konjunktur sei gegenwärtig deutlich schwächer als in den Vorjahren. Im zweiten Quartal sei die deutsche Wirtschaft bereits leicht geschrumpft - die erste Rezession in Deutschland seit 2008 lasse sich nicht mehr auszuschließen.



Sollte sich diese Verlangsamung im dritten Quartal wiederholen, stünde die Politik in der Pflicht, gegenzusteuern. Der Staat sollte also nicht warten bis es zu spät sei, sondern frühzeitig investieren, um die Wirtschaft anzukurbeln und eine größere Krise abzuwenden.



Wenn das Klimakabinett am 20. September zusammenkomme, wolle die Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz verabschieden und ein Maßnahmenpaket beschließen, mit dem Deutschland seine Klimaziele erreichen solle. Wie teuer die geplanten Projekte am Ende würden, sei noch nicht klar - feststehe aber, dass bei den Investitionen gegen den Klimawandel auf gar keinen Fall gespart werden solle. Damit lasse sich das Finanzministerium ein Hintertürchen offen, denn am Geld solle der Klimaschutz nicht scheitern - auch nicht an der "schwarzen Null". Allerdings müsste dabei auch die Union mitmachen - und die beharre bislang auf einem ausgeglichenen Haushalt. (17.09.2019/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat den Haushalt für 2020 vorgestellt: Die Steuereinnahmen sollen im nächsten Jahr geringer ausfallen als bisher erwartet - eine "schwarze Null" soll am Ende dennoch stehen, berichten die Experten von IG.Im Haushaltsgesetz für 2020 seien rund 360 Milliarden Euro eingeplant, fast 40 Milliarden davon sollten als Investitionen in die Wirtschaft fließen. Diese Summe sei zwar höher als in den vergangenen Jahren, ob sie allerdings ausreichen werde, um den Investitionsstau in Deutschland aufzulösen, bleibe abzuwarten: Vor allem bei staatlichen Investitionen in Straßenbau, Schienennetz und Schulwesen würden Experten deutlichen Nachholbedarf sehen.