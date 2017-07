Fiskalregeln zunehmend geschwächt



Seit der Euro-Einführung im Jahr 1999 seien die genannten regulären quantitativen Ziele und Vorgaben des SWP häufig verfehlt worden, so die Ökonominnen und Ökonomen. "Obwohl als Lehre aus der Staatsschuldenkrise und insbesondere bei Ausweitung der fiskalischen und geldpolitischen Risikoteilung die Notwendigkeit einer stärkeren Bindungswirkung betont wurde, hat dies im weiteren Verlauf eine geringe Rolle gespielt."



Sowohl im präventiven als auch im korrektiven Arm stünden zunehmend Flexibilität und Konjunkturstimulierung im Fokus. Die Regeln beinhalteten viele Ausnahmen, Besonderheiten und Entscheidungsspielräume insbesondere für Schuldbefreiungen, sodass anhaltend hohe Defizite regelkonform möglich seien und auch eine Stärkung des Schuldenkriteriums nicht zu erkennen sei. "Letztlich ist die Feststellung eines übermäßigen Defizits hinsichtlich des Schuldenkriteriums wenig wahrscheinlich und auch bis heute in keinem Fall erfolgt", so die Fachleute. Insgesamt entstehe der Eindruck, dass "die Regeln an die Finanzpolitik der einzelnen Länder angepasst werden und nicht umgekehrt."



Fiskalregeln wieder stärken



Für die Zukunft sei es wichtig, die Währungsunion krisenfester zu machen, heißt es in dem Monatsbericht. Die Belastung aus den teilweise noch sehr hohen Staatsschulden werde zwar durch das Niedrigzinsniveau derzeit stark gemildert. Es sei aber auch im Hinblick auf eine geldpolitische Normalisierung elementar, dass alle Länder zügig eine solide Grundposition erreichten. "Auch um künftig bei einer weniger expansiven geldpolitischen Ausrichtung das Vertrauen in die Staatsfinanzen bewahren zu können, wäre es wichtig, die Fiskalregeln wieder zu stärken", fordern die Ökonominnen und Ökonomen. Hierzu gehörten eine einfache transparente Umsetzung und Ausgestaltung. Dazu sei "eine deutliche Einschränkung der Ausnahmen, zu berücksichtigenden Faktoren und Bereinigungen geboten".



Die Bundesbank hält es im Hinblick auf eine zielgenaue und weniger politische Herangehensweise für sinnvoll, die Überwachung der Regeleinhaltung von der Kommission auf eine neue oder andere Institution - etwa dem Europäischen Stabilitätsmechanismus - zu übertragen. Zusätzlich entstünden den Mitgliedstaaten bei Haftungsausschluss Anreize für eine solide Fiskalpolitik mit der Kreditaufnahme am Kapitalmarkt. Glaubwürdige Fiskalregeln könnten dabei eine marktmäßige Kreditaufnahme ohne wesentliche Risikoaufschläge unterstützen. Dagegen würde eine Ausweitung der Gemeinschaftshaftung, etwa zur Kompensation eines mit schwachen Fiskalregeln verbundenen Vertrauensverlustes in solide Staatsfinanzen einzelner Länder, die Balance von Haftung und Kontrolle weiter schwächen, so die Bundesbank-Fachleute. (Pressemitteilung vom 26.06.2017) (29.06.2017/ac/a/m)





