Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) erhöhten sich um 25,3 Mrd EUR auf 180,3 Mrd EUR. Am Mittwoch, dem 12. Juli 2017, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft (Aktiva 5.1) in Höhe von 8,3 Mrd EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 7,1 Mrd EUR mit einwöchiger Laufzeit wurde abgewickelt.



Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,2 Mrd EUR (gegenüber 0,1 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 594,2 Mrd EUR (gegenüber 620,7 Mrd EUR in der Vorwoche). Die Bestände des Eurosystems an zu geldpolitischen Zwecken gehaltenen Wertpapieren (Aktiva 7.1) stiegen um 16,2 Mrd EUR auf 2 097,5 Mrd EUR. In der nachstehenden Tabelle werden diese Bestände nach einzelnen Portfolios detailliert aufgeschlüsselt. Alle Portfolios werden in den Büchern zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgewiesen.



Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten

Im Ergebnis aller Transaktionen stiegen die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 31,2 Mrd EUR auf 1 197,8 Mrd EUR.



Mehr Details unter:



http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Presse/EZB_Pressemitteilungen/2017/2017_07_18_ausweis.pdf?__blob=publicationFile (18.07.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Woche zum 14. Juli 2017 blieb die Position Gold und Goldforderungen (Aktiva 1) unverändert, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) verringerte sich um 0,4 Mrd EUR auf 261,6 Mrd EUR.Die genannten liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit der unbefristeten Swap-Vereinbarung zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt. Die Bestände des Eurosystems an marktfähigen sonstigen Wertpapieren (d. h. an Wertpapieren, die nicht zu geldpolitischen Zwecken gehalten werden) (Aktiva 7.2) gingen um 0,2 Mrd EUR auf 292,9 Mrd EUR zurück. Der Banknotenumlauf (Passiva 1) erhöhte sich um 1,2 Mrd EUR auf 1 141,2 Mrd EUR. Die Einlagen von öffentlichen Haushalten (Passiva 5.1) stiegen um 21,5 Mrd EUR auf 230,7 Mrd EUR.