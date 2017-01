Die Außenfinanzierung der privaten Haushalte betrug etwa 16 Mrd. Euro und erreichte damit einen neuen Höchstwert seit dem Jahr 2000. Vergeben wurden diese Mittel fast ausschließlich von Kapitalgesellschaften im Inland, vor allem von Banken. Aufgenommen wurden primär Wohnungsbaukredite, doch auch die Finanzierung über Konsumentenkredite fiel im längerfristigen Vergleich abermals recht kräftig aus. Insgesamt nahmen die Verbindlichkeiten somit um gut 16 Mrd. Euro oder 1% auf 1.662 Mrd. Euro zu. Dies führte zusammen mit dem merklichen Anstieg des Geldvermögens zu einer Zunahme des Nettogeldvermögens um 59 Mrd. Euro oder 1,6% auf 3.816 Mrd. Euro. Da das Wachstum des nominalen Bruttoinlandsprodukts im Berichtsquartal schwächer ausfiel als der Anstieg der Verschuldung, stieg die Verschuldungsquote, definiert als Anteil der gesamten Verbindlichkeiten am nominalen Bruttoinlandsprodukt (gleitende Vierquartalssumme), leicht um 0,2 Prozentpunkte und lag somit zum Quartalsende bei 53,4%.



Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften: Geldvermögensbildung und Außenfinanzierung gestiegen



Die transaktionsbedingte Geldvermögensbildung der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften fiel im dritten Quartal 2016 mit 18 Mrd. Euro zwar höher aus als im Vorquartal, auf längere Sicht ist dieser Anstieg aber nur als mäßig einzustufen. Investiert wurde vor allem in Bankeinlagen (einschl. Bargeld) sowie in Aktien und sonstige Anteilsrechte, denen 17 Mrd. Euro bzw. 11 Mrd. Euro zuflossen. Bei den erworbenen Anteilsrechten handelte es sich insbesondere um börsennotierte Aktien anderer nichtfinanzieller Kapitalgesellschaften aus dem Inland. In geringerem Umfang wurden auch Kreditforderungen sowie Versicherungsansprüche aufgebaut. Abflüsse von 17 Mrd. Euro gab es hingegen bei den sonstigen Forderungen, worunter auch Handelskredite und Anzahlungen fallen. Schuldverschreibungen spielten bei der Geldvermögensbildung der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften per saldo keine bedeutende Rolle.



Die Außenfinanzierung fiel im Berichtsquartal mit 22 Mrd. Euro kräftiger aus als im Vorquartal. Sie erfolgte überwiegend über Kredite, die in Höhe von 22 Mrd. Euro aufgenommen wurden. Vergeben wurden die Kredite vor allem von inländischen Kreditinstituten. Ähnlich wie im Vorquartal weiteten zudem die nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften auch die marktbasierte Finanzierung per saldo aus: Über Schuldverschreibungen erhielten sie Mittelzuflüsse in Höhe von 3 Mrd. Euro, über Aktien und sonstige Anteilsrechte waren es gut 2 Mrd. Euro. In beiden Fällen wurden die Mittel primär von inländischen Kapitalgesellschaften zur Verfügung gestellt. Dagegen wurden Verbindlichkeiten aus Handelskrediten und Anzahlungen im Umfang von 8 Mrd. Euro abgebaut.



Der transaktionsbedingten Zunahme des Geldvermögens und der Verbindlichkeiten standen starke Bewertungsänderungen gegenüber, die das Geldvermögen um 58 Mrd. Euro und vor allem die Verbindlichkeiten um 179 Mrd. Euro erhöhten. Zusammengenommen sank das Nettogeldvermögen damit insgesamt um 125 Mrd. Euro, sodass es sich am Ende des dritten Quartals 2016 auf minus 1 789 Mrd. Euro belief. Die Verschuldungsquote, definiert als Anteil der Summe von Schuldverschreibungen, Krediten und Pensionsrückstellungen am nominalen Bruttoinlandsprodukt (gleitende Vierquartalssumme), lag zum Quartalsende bei 61,8%. Da das nominale Bruttoinlandsprodukt schwächer wuchs als die Verschuldung, stieg die Verschuldungsquote gegenüber dem Vorquartal leicht um 0,3 Prozentpunkte.



Aufgrund zwischenzeitlich durchgeführter Revisionen der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung sowie der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind die Angaben dieser Pressenotiz nicht mit denen früherer Pressenotizen vergleichbar. (13.01.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Geldvermögen der privaten Haushalte stieg gegenüber dem zweiten Quartal 2016 deutlich um 76 Mrd. Euro oder 1,4% und belief sich zum Ende des dritten Quartals auf 5.478 Mrd. Euro, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Anstieg wurde von spürbaren Bewertungsgewinnen von gut 33 Mrd. Euro beim gehaltenen Geldvermögen begleitet, darunter insbesondere bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds. Die auf Transaktionen beruhende Geldvermögensbildung blieb leicht hinter dem Vorquartal zurück, fiel aber mit etwa 42 Mrd. Euro erneut vergleichsweise kräftig aus. Damit setzte sich der Aufwärtstrend der vergangenen drei Jahre fort. Ein größerer Teil der Mittel floss abermals in Bargeld und Einlagen, jedoch waren die Zuflüsse weniger stark als in der Vorperiode. Gleichzeitig blieb das in den Vorquartalen gestiegene Engagement in Aktien und Anteilen an Investmentfonds leicht hinter den Werten der vergangenen Quartale zurück. Insgesamt konnte jedoch erneut sowohl die seit einiger Zeit bereits vorherrschende Präferenz für liquide und risikoarme Anlagen als auch ein weiterhin erhöhtes Renditebewusstsein beobachtet werden. Die Verbindlichkeiten der privaten Haushalte nahmen im gleichen Zeitraum um gut 16 Mrd. Euro zu. Insgesamt stieg dadurch ihr Nettogeldvermögen gegenüber dem Vorquartal um 59 Mrd. Euro oder 1,6% auf 3.816 Mrd. Euro. Dagegen sank das Nettogeldvermögen der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften spürbar um 125 Mrd. Euro oder 7,5% und belief sich zum Ende des dritten Quartals auf minus 1.789 Mrd. Euro.Private Haushalte: robuste Geldvermögensbildung bei relativ kräftiger AußenfinanzierungIm dritten Quartal 2016 lag die transaktionsbedingte Geldvermögensbildung der privaten Haushalte in Deutschland mit gut 42 Mrd. Euro leicht unter dem Wert des Vorquartals, war damit aber immer noch kräftig und unterbrach nicht den Aufwärtstrend der vergangenen drei Jahre. Mit per saldo 20 Mrd. Euro floss ein Gutteil in Bargeld und Einlagen, darunter fast ausschließlich in Sichteinlagen (einschl. Bargeld), wenngleich auch etwas weniger als zuletzt. Spareinlagen (einschl. Sparbriefen) wurden zudem erneut deutlich abgebaut. Damit hat die Präferenz der privaten Haushalte für liquide Einlagen, die vor dem Hintergrund des Niedrigzinsumfelds der vergangenen Jahre zu sehen ist, zwar erneut etwas nachgelassen, bleibt aber weiter bestehen. Im Berichtsquartal haben die privaten Haushalte zudem ihre Ansprüche gegenüber Versicherungen und Pensionseinrichtungen, die ähnlich den Bankeinlagen typischerweise als risikoarm wahrgenommen werden, mit gut 19 Mrd. Euro ähnlich stark wie zuvor aufgebaut.Da sich das Börsenumfeld im Berichtsquartal günstig gestaltete, wurde der deutliche transaktionsbedingte Anstieg des Geldvermögens von spürbaren Bewertungsgewinnen begleitet, die das gehaltene Geldvermögen für sich genommen um gut 33 Mrd. Euro vergrößerten. Neben börsennotierten Aktien aus dem Ausland waren hiervon vor allem börsennotierte Aktien inländischer Emittenten sowie Anteile an Investmentfonds betroffen. Zusammengenommen ergaben die transaktions- und bewertungsbedingten Änderungen einen merklichen Anstieg des Geldvermögens um etwa 76 Mrd. Euro oder 1,4%, sodass es zum Ende des dritten Quartals 5.478 Mrd. Euro betrug.