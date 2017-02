Nettozinsertrag gestiegen



Die Zinserträge leisteten mit 3,7 Milliarden Euro im Jahr 2016 abermals den wichtigsten Beitrag zum Jahresüberschuss. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Milliarden Euro. Grund dafür sei vor allem die Negativverzinsung der Einlagen der Kreditinstitute, die um 1,1 Milliarden Euro auf 1,4 Milliarden Euro angewachsen sei, erläuterte Bundesbank Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele, der bei der Bundesbank unter anderem für Controlling und das Rechnungswesen zuständig ist. Der Nettozinsertrag sei dementsprechend um 1 Milliarde Euro auf 3,3 Milliarden Euro gestiegen.



Vor allem aufgrund des deutlich gestiegenen Goldpreises ist der sogenannte "Ausgleichsposten für Neubewertungen", zu dem auch die Devisen- und Goldreserven zählen, im vergangenen Jahr deutlich um 13,9 Milliarden Euro auf nunmehr 119,7 Milliarden Euro angewachsen. Auf den Jahresüberschuss hat dieser Posten allerdings keinen Einfluss, da er Marktpreisschwankungen unterliegt.



Die Bilanzsumme ist im Zuge der Wertpapierankaufprogramme des Eurosystems im Jahr 2016 um 381 Milliarden Euro auf 1.400 Milliarden Euro gestiegen. "Damit hat die Bilanzsumme die Schallmauer von 1.000 Milliarden Euro nun deutlich überschritten", sagte Thiele. Neben dem Ankauf von Wertpapieren sei der Liquiditätszufluss aus dem europäischen Ausland ein weiterer Grund für den Anstieg der Bilanzsumme, so Thiele weiter. So hätten die TARGET2-Forderungen gegenüber der Europäischen Zentralbank (EZB) um 170,1 Milliarden Euro auf 754,3 Milliarden Euro zugenommen und damit einen neuen Höchststand erreicht.



Von Deflationsgefahr weit entfernt



Im Hinblick auf die konjunkturelle Lage sagte Bundesbank­präsident Weidmann, der Aufschwung im Euro-Raum habe sich gefestigt und aktuelle Konjunkturindikatoren sprächen dafür, dass sich diese wirtschaftliche Erholung fortsetze. Das Wachstum des gesamten Währungsraums lag im Jahr 2016 bei 1,7 Prozent und er wird laut Eurosystem-Prognose vom Dezember in diesem Jahr um den gleichen Wert zulegen. Die deutsche Wirtschaft sei zudem weiterhin in einer guten Verfassung, so Weidmann. Die Fachleute der Bundesbank rechneten für 2017 mit einem Wachstum von 1,8 Prozent.



Im Zuge des Aufschwungs sei auch die Teuerungsrate stärker gestiegen als erwartet, sagte Weidmann. Sie lag im Euro-Raum zuletzt bei 1,8 Prozent. Dieser Anstieg sei zwar vor allem auf den hohen Ölpreis zurückzuführen und der binnenwirtschaftliche Preisdruck sei derzeit noch vergleichsweise gering. Dennoch zeige die Entwicklung, dass der Euro-Raum von einer Deflationsgefahr weit entfernt sei. "In dieser Gemengelage bleibt eine expansive Ausrichtung der Geldpolitik sicher angemessen, wobei es über den angemessenen Expansionsgrad unterschiedliche Auffassungen gibt", erklärte der Bundesbankpräsident. Er persönlich sei bereit, einen geringeren Expansionsgrad zu akzeptieren. (Pressemitteilung vom 23.02.2017) (24.02.2017/ac/a/m)





