Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich seit 14.815 in der Jahresendrally, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



DAX 14.815 (ein vormaliges Flaggentief vom 13.5.) sei übrigens die allererste mögliche vernünftige JER-Startchance gewesen die es überhaupt gegeben habe, neben zum Beispiel 13.800/13.600. Die Rally habe das Augusthoch 16.030 erreicht und stagniere seitdem. Interessant: Während der DAX seit Montag auf gleicher Höhe stagniert habe, sei der Dow Jones klar und deutlich um 550 Punkte (von ca. 36.550 zu ca. 35.900) gefallen.



Oberhalb von 16.030 schalte sich das DAX-Kursziel bei 16.828 frei. Kleinere Pullbackphasen zum alten Augusttrend bei 15.900 oder bis 15.805 (horizontal), 15.690 (Gap) oder 15.425 (Wolkenkante) würden an dem genannten DAX-Ziel nichts ändern. Das bullische DAX-Kartenhaus breche nur unter der Wolke und unter den 200-Tage-Linien zusammen, also nach Tagesschluss unter 15.130. Heutige DAX-Details: Über 16.105 steige der DAX heute bis zu 16.203 (R3). (12.11.2021/ac/a/m)



