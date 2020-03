Boston (www.aktiencheck.de) - Das systemische Risiko hat nach unseren Daten gestern ein Allzeithoch erreicht, so Tim Graf, Head of Marco Strategy EMEA bei State Street Global Markets.



Es erinnere rechtzeitig daran, dass eine kleine Anzahl von Faktoren die Volatilität bei starken Aktienmarkt-Rallyes erklären könne, nicht nur bei steilen und hoch korrelierten Rückgängen. Die Experten würden diese Messgröße weiterhin beobachten, um zu beurteilen, wann es sicher sein könnte, wieder in risikoreiche Anlagen zu investieren. Globale Aktien seien eindeutig ein besseres Wertversprechen als noch vor einem Monat. Aber die Experten würden zur Vorsicht raten, denn Value-Chancen könnten zu Value-Fallen werden, da die vielen Variablen rund um die Verbreitung von Covid-19 und seine Auswirkungen auf die Volkswirtschaften und die Unternehmensgewinne noch immer höchst ungewiss seien.



Bullenmärkte würden in der Regel nicht mit einer 10-prozentigen Rally an einem einzigen Tag beginnen, auch wenn die politische Reaktion auf diese Krise expansiver und kraftvoller gewesen sei als alles was man zuvor gesehen habe. Wir brauchen mehr Sicherheit darüber, dass die Fragilität der Märkte anhaltend zurückgeht, bevor wir darauf vertrauen können, dass die Krise endlich überwunden ist, so die Experten von State Street Global Markets. (25.03.2020/ac/a/m)



