Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

250,50 Euro -0,44% (20.08.2019, 14:36)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 278,27 -0,18% (20.08.2019, 15:31)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

1YD



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (20.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Mark Lipacis von Jefferies & Co:Aktienanalyst Mark Lipacis vom Investmenthaus Jefferies & Co spricht im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) aus.Die Analysten von Jefferies & Co halten es für möglich, dass Broadcom Inc. aufgrund der angekündigten Ausschüttungspolitik im Fiskalquartal 2020 eine Dividendenerhöhung um 28% vornehmen könnte.Nach Ansicht des Analysten Mark Lipacis biete die Broadcom-Aktie ein attraktives Chance/Risiko-Profil. Auf KGV-Basis betrage der Abschlag gegenüber dem Vergleichsindex 25%. Die Gewinnqualittä des Unternehmens sei hoch.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel weiterhin mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 324,00 USD.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:250,50 Euro -0,08% (20.08.2019, 13:13)