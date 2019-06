Berlin-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (11.06.2019/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Harsh Kumar von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Harsh Kumar, Analyst vom Investmenthaus Piper Jaffray, seine Empfehlung die Aktien Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) überzugewichten.Die Analysten von Piper Jaffray sind der Ansicht, dass Broadcom Inc. wegen des Stopps von Lieferungen an Huawei vermutlich die Planungen für das Gesamtjahr nach unten korrigieren müsse. Pro Quartal dürfte sich der negative Effekt auf rund 150 Mio. USD belaufen. Kostensenkungen bei CA und Aktienrückkäufe könnten die Auswirkungen auf die Gewinnebene zum Teil ausgleichen.Ungeachtet der Prognosereduzierungen hält Analyst Harsh Kumar die 5G Technologie für einen beträchtlichen Wachstumstreiber im Geschäftsjahr 2020.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse stufen die Analysten von Piper Jaffray den Titel nach wie vor mit "overweight" ein, kürzen aber das Kursziel von 310,00 auf 305,00 USD.Börsenplätze Broadcom-Aktie: