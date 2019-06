Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

232,65 Euro -5,68% (14.06.2019, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

234,50 Euro -6,20% (14.06.2019, 16:25)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 263,33 -6,49% (14.06.2019, 16:25)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (14.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Craig Hettenbach von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Craig Hettenbach vom Investmenthaus Morgan Stanley Anlegern nach wie vor eine Gleichgewichtung der Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO).Aufgrund einer schwächeren Nachfrage habe Broadcom Inc. die Umsatzplanung für 2019 um 8% nach unten korrigiert. Huawei trage rund 4% zu den Einnahmen bei. Insofern sei die Anpassung der Guidance mehr als nur ein Huawei-Effekt.Der kurzfristig negative Geschäftstrend werde aber durch die branchenführende Profitabilität wettgemacht.Analyst Craig Hettenbach reduziert das Kursziel für die Broadcom-Aktie von 262,00 auf 250,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Broadcom-Aktie: