Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

225,80 Euro -9,15% (14.06.2019, 13:24)



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

229,00 Euro -8,40% (14.06.2019, 14:45)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 258,91 -8.06% (14.06.2019, 15:11, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

1YD



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (14.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Blayne Curtis von Barclays:Aktienanalyst Blayne Curtis vom Investmenthaus Barclays rät Investoren in Bezug auf Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung.Um einer größeren makroökonomischen Unsicherheit und den Auswirkungen durch die Huawei-Problematik Rechnung zu tragen, habe Broadcom Inc. die Planungen für das Gesamtjahr reduziert.Laut dem Management würden Kunden im zweiten Geschäftsquartal zurückhaltender agieren. Zu Beginn des dritten Fiskalquartals habe sich der negative Trend weiter verstärkt.Analyst Blayne Curtis glaubt aber nicht, dass Broadcom jetzt der Himmel auf den Kopf fall. Die Kapitalertragsstory werde dem Aktienkurs einen Boden bieten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Broadcom-Aktie: