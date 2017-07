Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Amit Daryanani von RBC Capital Markets:Aktienanalyst Amit Daryanani vom Investmenthaus RBC Capital Markets bestätigt laut einer Aktienanalyse seine klar positive Einschätzung der Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO).Broadcom Ltd. sei in die Mitentwicklung von ASIC-Lösungen für Hyperscale, Enterprise und Service Providers für AI/maschinelles Lernen Workloads involviert.Die Analysten von RBC Capital Markets weisen darauf hin, dass eine Abschätzung des Umsatzpotenzials schwierig sei. Angesichts des Marktumfangs dürften sich für Broadcom auf Sicht der nächsten Jahre aber eine Umsatzchance auf 2 bis 3 Mrd. USD ergeben, so die Meinung des Analysten Amit Daryanani.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von RBC Capital Markets das Votum "Top Pick" sowie das Kursziel von 270,00 USD.