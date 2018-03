Börsenplätze Broadcom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

218,05 Euro +2,34% (13.03.2018, 15:50)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 269,825 +2,66% (13.03.2018, 15:39)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (13.03.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.QUALCOMM solle von Broadcom übernommen werden. Da habe aber Donald Trump ein Veto eingelegt, was er mit der nationalen Sicherheit begründe. Somit könne der US-Präsident einen 120-Mrd.-USD-Deal einfach kippen. Die beiden Unternehmen hätten sofort sämtliche Verhandlungen zu beenden. Broadcom habe bereits gesagt, dass man das lächerlich finde und dem überhaupt nicht zustimme, so der Aktienprofi.Die Broadcom-Aktie sei leicht gestiegen. Sie habe ein technisches Kaufsignal generiert.Es wird sehr spannend sein, wie sich die ganze Sache in den nächsten Wochen ausspielt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Broadcom-Aktie. (Analyse vom 13.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link