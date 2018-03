Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

203,56 Euro +3,33% (20.03.2018, 14:41)



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

198,79 Euro -0,11% (20.03.2018, 15:27)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 241,34 -1,47% (20.03.2018, 16:48)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(20.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Romit Shah von Instinet:Aktienanalyst Romit Shah vom Investmenthaus Instinet empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) weiterhin zu kaufen.Die Instinet-Analysten zeigen sich enttäuscht, dass die Übernahme von QUALCOMM Inc. nicht abgeschlossen werden konnte.Akquisitionen seien bei Broadcom Ltd. immer ein wesentlicher Faktor für Wachstum gewesen.Analyst Romit Shah hält das Chance/Risiko-Profil der Broadcom-Aktie aber auch weiterhin für gut. Das organische Wachstum sei solide und es bestehe die Aussicht auf umfangreichere Kapitalrückflüsse. Das Kursziel werde allerdings von 330,00 auf 300,00 USD gekürzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Broadcom-Aktie: