Aktien und Hochzinsanleihen scheinen sich sehr ähnlich zu verhalten, so die Experten WisdomTree Europe:



- Sie würden am stärksten unter dem frühen Rezessionsabschnitt des Zyklus leiden, würden sich jedoch am stärksten im späteren Abschnitt dieser Rezession erholen.



- Während sie vom Expansionsteil des Zyklus profitieren würden, würden sie im früheren Teil dieser Expansion schneller steigen.



Im Gegensatz dazu stünden Rohstoffe:



- In der frühen Phase einer Rezession würden sie sich tendenziell gut mit einer durchschnittlichen positiven Performance von 0,54 Prozent halten (gegenüber -1,3 Prozent bei Aktien).



- Sie würden in der späteren Phase einer Rezession mehr leiden und sowohl hinter Aktien als auch Hochzinsanleihen zurückbleiben.



- Im Gegensatz zu Aktien, die die erste Hälfte bevorzugen würden, würden sie in der zweiten Hälfte der Expansionsphase besser abschneiden. Rohstoffe seien die stärksten Performer unter allen Anlageklassen in dieser späten Phase des Expansionszyklus.



Obwohl Rohstoffe ein zyklischer Vermögenswert seien, sei ihr Verhalten insgesamt sehr dekorreliert mit Aktien oder Hochzinsanleihen. Sie würden eine große Diversifikation in frühen Rezessions- und späten Expansionsphasen bieten, wenn andere zyklische Vermögenswerte (Aktien, Hochzinsanleihen) zu kämpfen hätten.



Rohstoffe würden in der Regel in späten Erholungsphasen am besten abschneiden, mit einer durchschnittlichen Wertentwicklung von 1,25 Prozent in dieser Phase. Gemessen an den jüngsten Ausdrucken des Composite Lead Indicator (CLI) befinden wir uns in den letzten Phasen der aktuellen Wirtschaftsexpansion, so die Experten WisdomTree Europe. Die Vereinigten Staaten, Japan, Deutschland und Großbritannien würden sich ihrem wirtschaftlichen Höhepunkt nähern, und im Euroraum gebe es Anzeichen für eine Abschwächung des Wachstums. Wenn die Geschichte ein Anhaltspunkt sei, könnte dies ein Umfeld für eine Outperformance von Rohstoffen sein.



Die Experten WisdomTree Europe sind auch der Meinung, dass hinter bestimmten Rohstoffsegmenten ein einzigartiger Rückenwind steckt, der sie über Jahre hinweg vorantreiben könnte. So werde beispielsweise die Energiewende hin zu kohlenstoffärmeren Energiequellen wahrscheinlich sehr positiv sein (angesichts ihrer Verwendung bei der Entwicklung erneuerbarer und Elektrifizierungsinfrastruktur und Batterietechnologie). Auch ein erneutes Interesse am Aufbau von Infrastruktur in den USA und Europa könnte der Rohstoffnachfrage zugutekommen.



Ein hervorragender Diversifizierer und eine starke Ergänzung zu Aktien über den gesamten Konjunkturzyklus seien nur zwei der potenziellen Vorteile, die breite Rohstoffe einem Portfolio bringen könnten. Als Nächstes sei zu prüfen, ob breite Rohstoffe als starker Inflationsschutz dienen könnten. (15.12.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Seit Beginn der Covid-19-Pandemie profitieren Broad Commodities von neuen Impulsen, so Pierre Debru, Head of Quantitative Research & Multi Asset Solutions bei WisdomTree Europe.Der Bloomberg-Rohstoffindex sei um fast 60 Prozent von seinem Tiefpunkt gestiegen und Investitionen, taktischer oder strategischer Natur, würden wieder in die Anlageklasse fließen. Unabhängig von ihrer jüngsten Wertentwicklung könnten Broad Commodities jedoch eine Ergänzung zu einem Multi-Asset-Portfolio sein. Zuvor hätten sich die Experten auf die Diversifikationssuperkräfte von Rohstoffen konzentriert (Marktkommentar: "Broad Commodities, das Wundermittel zur Diversifizierung Ihres Portfolios?"). Dieses Mal möchten sie das Verhalten von Rohstoffen über den Konjunkturzyklus hinweg betrachten.Analysen würden zeigen, dass Broad Commodities, obwohl sie zyklisch seien, andere zyklische Vermögenswerte wie Aktien über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg sehr gut ergänzen würden:- In der frühen Phase einer Rezession, wenn Aktien am stärksten leiden würden, würden sich breite Rohstoffe in der Regel ziemlich gut halten.- Sie würden auch dazu neigen, in der späten Phase einer wirtschaftlichen Expansion gut abzuschneiden, wenn Aktien normalerweise keinen zweiten Aufschwung erleben würden.Intuitiv scheine es, als ob Rohstoffe von einem positiven Wirtschaftsumfeld profitieren sollten. Wachse die Wirtschaft, brauche sie dafür Grundstoffe. Metalle würden benötigt, um neue Häuser, neue Fabriken, neue Infrastruktur, neue Autos usw. herzustellen. Es werde mehr Energie verbraucht, um Güter und Personen zu bewegen. Insgesamt würden sich Rohstoffe also wie ein zyklischer Vermögenswert verhalten.Obgleich logisch, möge diese Zyklizität schwer mit der geringen Korrelation zwischen Rohstoffen und Aktien in Einklang zu bringen sein, wie in "Broad Commodities, das Wundermittel zur Diversifizierung Ihres Portfolios?" besprochen. Aktien seien auch sehr zyklisch, wie könnten also zwei zyklische Vermögenswerte so unkorreliert sein?In all den Monaten seit den 1960er Jahren, in denen US-Aktien mehr als fünf Prozent verloren hätten, hätten Rohstoffe durchschnittlich 0,65 Prozent verloren. In all den Monaten, in denen US-Aktien mehr als fünf Prozent zugelegt hätten, hätten Rohstoffe um 1,13 Prozent zugelegt. Während also Rohstoffe zyklisch seien, d.h. sie würden dazu neigen, gleichzeitig mit Aktien zu verlieren und zu gewinnen, sei die Amplitude dieser Gewinne deutlich gedämpfter. Dies unterstütze die Dekorrelationshypothese der Experten. Es scheine, dass Rohstoffe und Aktien zwar in der Expansionsphase des Konjunkturzyklus tendenziell zulegen würden, aber möglicherweise nicht gleichzeitig, d.h. während derselben Phase des Zyklus.