London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

3.475,00 GBp +0,16% (09.01.2020, 14:36)



ISIN British American Tobacco-Aktie:

GB0002875804



WKN British American Tobacco-Aktie:

916018



Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BMT



London Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BATS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BTAFF



Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (09.01.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) von 32 GBP auf 37 GBP.Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe Anfang Januar (02.01.) ein Verbot von E-Zigaretten mit Geschmack (z.B. Frucht oder Minze) in den USA angekündigt. Das Verbot richte sich gegen E-Zigaretten mit bereits gefüllten Patronen und solle zum Monatsende in Kraft treten. Nicht von dem Verbot betroffen seien die Geschmacksrichtungen Tabak und Menthol sowie E-Zigaretten mit kleinen Tanks, die selbst aufgefüllt werden könnten. Damit falle die neue Regulierung deutlich schwächer auch als es US-Präsident Trump (u.a. nur Zulassung von Tabak-Geschmack) zunächst in Aussicht gestellt habe, was aus Unternehmenssicht positiv zu werten sei. Die Produzenten hätten zudem die Möglichkeit, einen neuen Zulassungsantrag für die vom Verbot betroffenen Produkte bei der FDA einzureichen, der den neuen Kriterien (v.a. Jugendschutz) entspreche.BAT habe sich zufrieden mit der Ankündigung der FDA gezeigt und sehe die US-Tochter Reynolds American im Plan, die neuen Richtlinien zu erfüllen. Die BAT-Aktie (seit 02.01.: +7%) habe positiv auf die Ankündigung der FDA reagiert, was Lusebrink v.a. auf die weniger restriktiv als zu erwartende Regulierung der FDA zurückführe. Der Analyst erhöhe seine EPS-Prognosen für 2020 (berichtet/bereinigt: 343,15 (alt: 338,98) GBp).Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die BAT-Aktie. (Analyse vom 09.01.2020)Börsenplätze British American Tobacco-Aktie:Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:40,785 EUR +0,02% (09.01.2020, 14:34)