Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (16.09.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF).British American Tobacco habe den Abbau von weltweit rund 2.300 Arbeitsplätzen (entspreche rund 4% der Belegschaft) angekündigt. Dabei sollten auch Hierarchieebenen und über 20% der Managementpositionen abgebaut werden. Dies solle bis Januar 2020 vollzogen sein. Die eingesparten Finanzmittel sollten in das Wachstum der neuen Produktkategorien (u.a. E-Zigaretten, Tabak-Heizgeräte, Kautabak) investiert werden, um die Umsatzzielsetzung für diese Kategorien von 5 Mrd. GBP bis 2023/24 (2018: 917 Mio. GBP; H1 2019: 548 Mio. GBP) zu erreichen.Der Analyst werte die angekündigten Kostensenkungsmaßnahmen positiv. Sie würden aus seiner Sicht den Nachdruck zeigen, mit dem der neue CEO Jack Bowles (im Amt seit April 2019) den Umbau des Konzerns fortsetze, was angesichts des anhaltenden Nachfragerückgangs, u.a. in den USA, nach konventionellen Zigaretten auch zwingend notwendig sei. Allerdings sei die stärkere Fokussierung auf E-Zigaretten mit zunehmenden Risiken behaftet. So erhöhe sich der Regulierungsdruck im wichtigen US-Markt nach einer Reihe von Todesfällen in den letzten Wochen im Zusammenhang mit dem Konsum von E-Zigaretten mit Aromastoffen weiter. Die US-Regierung plane als Reaktion auf die Todesfälle nun ein generelles Verbot von E-Zigaretten mit Aromastoffen, nachdem zuvor ein Verkauf an Minderjährige verhindert werden sollte.Unter Berücksichtigung der Faktoren ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 32,00 (alt: 34,00) GBP und bestätigt sein "halten"-Votum für die BAT-Aktie. (Analyse vom 16.09.2019)Börsenplätze British American Tobacco-Aktie:Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:33,07 EUR -1,31% (16.09.2019, 10:48)