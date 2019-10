Da gemäß des "Letwin-Amendments" eine endgültige Abstimmung erst nach dem Abschluss des Gesetzgebungsprozesses erfolgen solle - der in Anbetracht der zu erwartenden Änderungsvorschläge mehrere Wochen in Anspruch nehmen könnte - erscheine eine Ratifizierung des Austrittsvertrages aber vor dem 31. Oktober nahezu ausgeschlossen. Dies dürfte nur gelingen, wenn es keine Änderungsvorschläge am Gesetz geben werde. Somit drohe Großbritannien ungeregelt aus der EU auszuscheiden, wenn der EU-Rat nicht erneut einer Verlegung des Austrittsdatums zustimme.



Ein infolge des "Benn-Acts" am Samstag gegen seinen Willen von Premierminister Johnson verschickter Antrag werde dabei aktuell von der EU geprüft. Trotz wachsenden Unmuts auf Seiten der EU-Staats- und Regierungschefs sei jedoch nach Erachten der Analysten weiterhin mit einer Zustimmung zu einer Verlängerung und damit der Vermeidung eines "No-Deal-Szenarios" zu rechnen.



Diese Einschätzung spiegele sich nicht zuletzt auch an den Anleihemärkten wider, wo die zuletzt anziehenden Renditen auf eine geringere eingepreiste Wahrscheinlichkeit eines "No-Deals" hindeuten würden. Auch am Devisenmarkt herrsche die Grundtendenz vor, dass ein ungeregelter EU-Austritt Großbritanniens unwahrscheinlicher geworden sei. Während sich der Euro zum US-Dollar weiterhin deutlich oberhalb der Marke von 1,11 USD festgesetzt habe, habe die Einheitswährung zum Pfund auf unter 0,86 GBP nachgegeben. (22.10.2019/ac/a/m)





Grund hierfür seien Bedenken des Unterhaussprechers John Bercow gewesen, dass eine Abstimmung gegen bestehende Parlamentsregeln verstoßen würde, nachdem am Samstag bereits die substantiell gleiche Frage debattiert worden sei. Stattdessen wolle die Regierung nun den Gesetzgebungsprozess in einer Marathonsitzung bis Donnerstag durch das Parlament bringen.