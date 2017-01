Bonn (www.aktiencheck.de) - Das britische BIP ist nach vorläufigen Berechnungen im 4. Quartal 2016 um 0,6% gegenüber der Vorperiode gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.Die US-Wirtschaft sei in der ersten Jahreshälfte 2016 nur äußerst verhalten gewachsen. Mit einem annualisierten BIP-Wachstum von 3,5% gegenüber dem Vorquartal sei aber im 3. Quartal eine Belebung der Dynamik zu verzeichnen gewesen, die insbesondere auf einen kräftigen Impuls seitens des privaten Verbrauchs zurückzuführen gewesen sei. Dieser dürfte auch im 4. Quartal wieder maßgeblicher Wachstumstreiber gewesen sein. Während jedoch der Außenhandel infolge eines deutlicheren Anstiegs der Exporte im 3. Quartal das Wachstum noch zusätzlich gestützt habe, dürfte sich dieser im 4. Quartal als Belastung erwiesen haben. Die Analysten von Postbank Research gehen vor diesem Hintergrund davon aus, dass sich das BIP-Wachstum im Schlussquartal von 3,5% auf 2,0% in annualisierter Rechnung verlangsamt hat. Im Gesamtjahr 2016 dürfte das US-BIP um 1,6% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein.Eine erste Indikation für den Jahresauftakt 2017 in der US-Industrie dürften die heute zur Veröffentlichung anstehenden Daten für die Auftragseingänge langlebiger Güter im Dezember liefern. Die Analysten von Postbank Research erwarten nach dem Rückschlag im November, als die Aufträge im Vormonatsvergleich um 4,5% gesunken waren, einen positiven Rückprall mit einem Plus von 5,0%. Grund für die ausgeprägten Schwankungen dürfte dabei abermals die hohe Volatilität der zivilen Flugzeugaufträge sein. So habe Boeing für Dezember Bestellungen über 290 neue Flugzeuge vermeldet, nach gerade einmal 13 im Vormonat. Ohne Berücksichtigung des Transportsektors erwarte man ein Auftragsplus von 0,5%. Dabei würde es sich bereits um den vierten Anstieg in Folge handeln, was für ein erhöhtes Wachstumspotenzial der US-Industrie zum Jahresauftakt sprechen würde. (27.01.2017/ac/a/m)