Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im November konnte die Industrieproduktion in Großbritannien um 2,1% gg. Vm. zulegen und somit den mehrheitlich erwarteten Zuwachs von 0,5% gg. Vm. deutlich abhängen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In Italien sei gestern der Antrag auf ein Referendum zur Wiedereinführung des im Rahmen der "Jobs Act" Agenda des ehemaligen Premierministers Matteo Renzi abgeschafften Artikel 18, der es Unternehmen unmöglich gemacht habe Mitarbeiter zu entlassen, vor dem Verfassungsgericht gescheitert. Artikel 18 sei eine bedeutende Hürde für den italienischen Beschäftigungsaufbau gewesen, die im Zuge der strukturellen Arbeitsmarktreformen Renzis im Jahr 2014 abgeschafft worden sei. Mit dem Scheitern des Antrags lasse der Druck auf die regierende PD-Partei zwar nach, Neuwahlen bereits im Frühling abzuhalten, um ein solches Referendum zu verhindern, dennoch würden die Analysten Neuwahlen noch vor dem Herbst erwarten.In seiner gestrigen Rede habe der designierte US-Präsident Donald Trump seine künftige politische Ausrichtung verdeutlicht. Abermals habe er in diesem Zuge bestehende Freihandelsabkommen kritisiert und erneut in Richtung einer protektionistischen Handelspolitik argumentiert. Während der Euro im Vorfeld der Rede zum US-Dollar noch deutlich Boden habe preisgeben müssen und spürbar unter die Marke von 1,05 USD gerutscht sei, sei durch die Äußerungen Trumps der US-Dollar unter Druck gekommen. Dem Euro sei so eine Erholung auf Kurse von rund 1,06 USD gelungen. (12.01.2017/ac/a/m)